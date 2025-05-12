顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

▲顏益財看運價是緩漲緩跌。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(12)日舉辦法說會，台驊物流董事長顏益財表示，今年第二季因川普的關稅政策，航運相關產業財報估計都不好，中美貿易瑞士談判將在明日公布結果，估計還不會有具體結論，但朝好的方向走，下半年估計會反彈，但中美貨量不可能回到過去，因為從川普上一任至今8年，在中國的中外產業都已陸續外移，因此運價不會有暴漲暴跌現象。

顏益財分析，中國輸美貨量去年已經降到佔其出口11.1%，目前估計已經在10%以下，美國可能將中國商品關稅降一半或降到只剩三分之一，但估計會花很多時間談，且需分項目處理，即使談下來，貨量也不會回去了；另船公司因為過去幾年賺的錢很多，也不會像過去那一出現大殺價，因此估計運價是緩漲緩跌。

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另要考慮地緣政治風險，包括以巴(巴勒斯坦)、印巴(巴基斯坦)與兩岸情勢都需要觀察，兩岸就怕川普把台灣推到前面去。如果以巴衝突解決，市場至少增加8%以上運力，對市場運價影響就很大。

美國對中國與香港取消800美元以下包裹關稅豁免，對空運市場電商貨確實影響很大，台驊轉加強加拿大與東南亞，且強化AI與半導體等科技貨，由於美國的窮人佔八成，川普估計還是有可能調整對電商貨的政策。

顏益財認為，川普有明年4月期中選舉壓力，對電商的策略會有調整，而中國沒有選舉壓力，因此能夠與美國對抗。另他認為，美國對中國商品關稅須降到30%以下，中國才會接受，因為高於30%多數商品都已無利潤可言。

台驊第一季營收為55.71億元，年增19.62%。在全球航運與物流市場回穩帶動下，三大事業群同步增長，單季歸屬母公司淨利2.76億元，年增7.16%，EPS達2.02元。第二季雖然有海運運力過剩與關稅問題，但在船公司控艙下運價相對穩定，公司則看好中歐班列與非美市場。