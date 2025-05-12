新壽4月虧38.1億元　新光金累計前4月EPS -0.93元

▲新光金外觀照。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者巫彩蓮／台北報導
新光金（2888）公布2025年4月份自結獲利，子公司新壽受到匯損拖累，單月稅後淨損38.1億元，金控4月合併稅後淨損38.5億元，累計前4月合併稅後淨損163.8億元，較2024年同期由盈轉虧，每股稅後淨損0.93元。
4月新台幣升值3.6%，壽險公司蒙受匯兌損失，新壽無法獨善其身，其採用外匯價格變動準備金新制，透過外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，匯兌損失得以降低，此外，4月市場震盪加劇也影響投資獲利，單月稅後淨損38.1億元，累計前4月稅後淨損148.7億元，每股稅後淨損1.8元。
保險本業方面，新壽持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，推動外幣保單及價值型商品銷售，4月初年度保費達144億元，較2024年同期成長11%，外幣保單維持穩健動能，占初年度保費比重約5成。
新光銀行4月單月稅後純益5.18億元，前4月稅後淨利2.9億元，每股稅後盈餘0.06元，淨利息收入與淨手續費收入優於2024年同期，年增率分別為9%及22%；元富證券4月單月稅後淨損4.3億元，累積4月稅後淨損14.99億元，主要因為受市場日均量較去年同期下降且市場波動導致評價損失。
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