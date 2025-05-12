六大壽險4月最苦出爐！ 南山人壽慘虧逾90億

六大壽險業績開獎，南山人壽今（12）日公告受到台幣升值影響，4月稅後虧90.9億元，為六大壽險公司中單月虧損最兇，累計2025年前4月合併自結獲利縮至31億元，每股盈餘0.21元。

新壽4月虧38.1億元 新光金累計前4月EPS -0.93元

國泰人壽開獎！4月稅後虧25.7億元 累計前4月每股賺2.49元

六大壽險公司4月業績陸續開獎，國泰金（2882）代子公司國泰人壽公告4月稅前虧37.4億元、稅後虧損25.7億元，虧損主要反映新台幣4月強升3.6%，致避險成本較高，累計前4月稅後純益156.7億元，每股稅後純益（EPS）為2.49元。

六大壽險唯一獲利！ 凱基人壽4月賺4.31億元

新台幣4月升值約3.6%，市場預期六大壽險業者業績普遍受創，不過凱基金（2883）代子公司凱基人壽公告4月不虧反賺4.31億元，引發市場熱議。

快訊／富邦人壽4月虧24.1億 金控母公司前4月EPS仍達3.31元

六大壽險公司之一的富邦人壽4月業績開獎，受到台幣4月升值3.6%影響，單月稅前虧損31.7億元，稅後虧24.1億元；母公司富邦金（2881）4月稅後純益41.7億元，累計前4月稅後純益452.8億元，每股稅後純益（EPS）為3.31元。

快訊／日圓甜甜價「0.2092」來了 10萬台幣較3周前多換5.2萬日圓

受到美日關稅協議有進展，美元轉強，匯市出現明顯反轉，台銀日圓現鈔換匯價今（12）日下午掛出「0.2092」賣出價，為5月5日以來再次出現甜甜價，換算10萬台幣較3周前多換5.2萬日圓。

關稅緊張情緒降溫 台股單周湧入27.4億美元創今年新高

美英貿易協議的樂觀情緒，以及美國超級財報周頻傳佳音，關稅緊張情緒出現降溫，上周外資買超新興亞股42.1億美元，呈現連三周買超，投資信心回升。其中，台股迎來外資最大規模回補潮，單周買超27.4億美元，不僅為連三周買超，更創今年來單周買超金額新高，其次為印度買超13.2億美元；南韓買超2.8億美元；泰國、菲律賓買超0.3億美元，印尼則出現賣超2億美元。

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈 運價不會暴漲暴跌

台驊控股(2636)今(12)日舉辦法說會，台驊物流董事長顏益財表示，今年第二季因川普的關稅政策，航運相關產業財報估計都不好，中美貿易瑞士談判將在明日公布結果，估計還不會有具體結論，但朝好的方向走，下半年估計會反彈，但中美貨量不可能回到過去，因為從川普上一任至今8年，在中國的中外產業都已陸續外移，因此運價不會有暴漲暴跌現象。

ETF定期定額榜爆「掉粉潮」 4檔人氣股月減逾萬人

受到川普關稅上路影響，台股4月上演「大怒神」逾千點以上漲跌，證交所今（12）日公告，4月定期定額投資不論是個股或是ETF皆出現下滑，其中ETF排名前4名元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00898）、富邦台50（006208）皆出現逾萬戶「掉粉潮」，以006208脫粉24964戶最多；而在個股定期定額排名20大名單中，以台積電（2230）定期定額戶數減少2610戶流失最多。

台股想靠520行情補「川普缺口」 專家：量能不出空間有限

美英關稅談判達成協議，美中談判仍在進行中，支撐今（12）日台股持續反彈來到21100點，距離21235點川普「對等關稅」缺口只差100多點，萬寶投顧執行長王榮旭表示，台股從17306低點，已經反彈3000、4000點之多，惟這一段反彈幾乎仰賴消息面支撐，欠缺實質基本面，致使量能無法放大，在此前提下，台股要再上攻空間有限。