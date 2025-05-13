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TECH WORLD館滿月紀念　日本人氣女星松井玲奈驚喜現身

▲松井玲奈(左)與黃志芳名譽會長(右)。(圖／貿協提供)

▲松井玲奈(左)與黃志芳名譽會長(右)。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

2025年大阪世博會「TECH WORLD館」於今(12)日舉辦特別活動，邀請日本知名演員松井玲奈以特別來賓身分親臨展館，與玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳一同歡迎本館滿月第125,000名參觀者，為展館人氣寫下亮眼里程碑。

活動於午後2時展開，由松井玲奈與黃志芳親自帶領幸運觀眾入館導覽、對談。兩人隨後共同迎接第125,000名參觀者，並致贈日本-台灣來回機票作為紀念。今天剛好是5月12日數字「125,000」不僅代表展館熱度持續升溫，也蘊含「一起愛我」的語音象徵，寓意來自台灣的溫暖邀請。

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這位第125,000位幸運入場觀眾是一位來自兵庫縣、40歲的中野女士，受訪時開心地表示，本來只是帶兒子一起來世博逛展，沒想到竟然成為今天的幸運星，能親眼看到松井玲奈還拿到機票，真的太驚喜了！

▲松井玲奈(左1)與黃志芳名譽會長(右1)共同迎接第125,000名入場者，並送上機票。(圖／貿協提供)

▲松井玲奈(左1)與黃志芳名譽會長(右1)共同迎接第125,000名入場者，並送上機票。(圖／貿協提供)

黃志芳表示，希望科技不只是冷冰冰的技術，而是能成為連結自然、人類與社會的橋樑，今日能迎來這樣的重要時刻，是對這項理念的最好肯定。

松井玲奈近年也以作家身分探索未來生活與人文觀察，參觀後表示，這個展館讓科技變得很溫柔。透過自己的心跳數據生成專屬的旅遊推薦影片，讓她深刻感受到科技的美好，影片中介紹的地點也都還沒去過，非常想實際走一趟看看。她也驚喜發現，每位觀眾皆可獲得專屬來館禮，笑稱真的是展現了台灣人溫暖的待客之道，讓人感到非常開心。

開館以來貴賓絡繹不絕，日本前經產省大臣西村康稔留言寫下「卓越、創造、歷史，以及未來！我深受感動」。美國國務院亞太經濟合作事務資深官員Matt Murray的參觀心得是「We can not live without Semiconductor.」展現對台灣科技實力的重視；贊助女性館的卡地亞(Cartier)日本總裁宮地純讚嘆我館展演細膩；日本國際博覽會協會事務總長石毛博行率高階幹部來訪表示「在TECH WORLD渡過美好時光！」

產業界專業訪團亦熙來攘往，群創董事長洪進揚率台灣顯示器暨應用產業協會(含友達等重量級企業)，對展演內容結合台灣顯示器技術表示驚艷；展覽公會在理事長邱揮立的安排下帶領近40位會展產業代表考察，力促國際合作交流。來自高雄、台中、彰化、新竹與連江縣等地方機關代表也陸續到訪，對展館傳遞的「共好」理念與五感體驗內容表達高度肯定。

關鍵字： TECHWORLD館滿月紀念松井玲奈.驚喜現身

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