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川普關稅中槍！輪胎廠泰豐關閉觀音廠　估賣地金額高於68億

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）關稅政策影響汽車相關業者營運。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普4月2日宣布對等關稅後座力強大，輪胎廠泰豐（2102）今（13）日公告董事會決議關閉桃園觀音廠並停產，原廠房土地以不低於68億元的價格出售，並暫定在7月1日召開2025年第一次股東臨時會，進行最終決議。

泰豐表示，公司先前受美國課徵高額反傾銷稅影響，導致出口受阻、營收下滑及連年虧損，已自2023年2月10日起經董事會決議通過暫時性完全停產，但經觀察與評估，全球貿易環境並未改善，尤其美國對等關稅措施中，近期實施25%的汽車零配件關稅，致重啟觀音廠缺乏經濟效益與商業可行性，故在多重不利產業因素衝擊下，董事會決議關閉觀音廠並停產。

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為了減少觀音廠停產期間，廠房與設備處於閒置狀態，持續帶來減損損益，基於改善財務結構、降低固定資產攤銷與維護費用，公司決議啟動資產活化計畫，擬出售觀音廠土地、廠房與生產設備，提升資產運用效率，預計有助於強化營運資金、降低負債、減輕營運成本，進一步提升公司整體經營綜效。

至於相關出售程序，將依「公司取得或處分資產處理程序」辦理，以保障股東權益，並參考不動產估價報告，以不低於68億元的交易底價出售。生產設備則因價格波動性大，將依未來市價進行出售，待臨時股東會通過決議後，再依市場鑑價結果，尋找合適買家。

關鍵字： 泰豐觀音廠停產關稅出售

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