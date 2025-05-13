央行發3聲明　澄清「未進一步信用管制、沒限縮十大建商貸款」

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）
記者陳瑩欣／台北報導
央行今（13）日發出666字聲明，列出3點回應近期不動產市場爭議傳言，一舉否認政策即將推出進一步信用管制，授信只給法人不給自然人，並進一步澄清並未要求銀行限縮十大建商貸款等。
以下是央行聲明全文：
近日媒體報導本行信用管制政策轉向及限縮十大建商貸款等新聞查與事實不符
本(5)月13日，媒體引述社群平台貼文指稱本行將調整選擇性信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人等報導，以及本月12日媒體報導央行要求八大公股行庫對十大建商降低放款，本行謹分別說明如下：
一、本月8日總裁於立法院財政委員會專題報告，並接受立委質詢。其中委員關切本行第七波信用管制措施實施後，銀行不動產貸款集中度已見下降，6月理事會是否調整？並表達信用管制措施應對法人繼續嚴格，但不要打到自然人、換屋族。總裁表示：本行會滾動檢討。
因此，並無本行將調整信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人之情事。
未來本行選擇性信用管制措施是否調整，將由本行理事會綜合考量信用管制措施之執行成效，房地產相關政策對房市的可能影響後決定。
二、上(113)年8月本行採取道德勸說，請銀行自主控管上年第4季至本(114)年第4季不動產貸款總量。本行係要求銀行就不動產貸款總量進行管制，並未涉及個別貸款者。因此，並無本行要求八大公股行庫對十大建商降低放款之情事。
三、本行信用管制措施及相關資訊，均會透過官方管道(如本行網站、新聞稿等)發布，其他來源之資訊、影片及臆測，如與本行公開資訊不同者，請民眾切勿輕信。
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