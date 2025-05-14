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記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

▲▼南亞科技。（圖／記者周康玉攝）

▲南亞科技示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。

這一波記憶體漲價係由美光所發動，接著三星，SK海力士跟進宣布DRAM價格調漲，至於價格調漲的原因，除了供需出現改變情況之外，主要還是受到美國政府關稅政策衝擊，使得記憶體價格出現不同漲幅。

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日前南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業已在第一季落底，預料DRAM價格第二季反彈；華邦電也提到，受惠急單與產品供需改善，DDR3、DDR4價格開始上揚。

DRAM景氣落底，報價調漲有望，南亞股價連三紅，外資5/12、5/13分別回補1.3萬多張以及2.2萬多張，股價相對較低華邦電同步走高，記憶體模組廠品安（8088）漲停表態，威剛漲幅約2%，以及創見（2451）漲幅逾1%。
 

關鍵字： 南亞科記憶體股價外資市場

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