聯發科推出天璣9400e　首批搭載智慧手機5月發布

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

聯發科今（14）日宣布，推出天璣9400e旗艦行動晶片，是天璣旗艦系列最新平台，採用高能效的台積電第三代4奈米製程，而首批採用天璣9400e的智慧手機預計本（5）月發布。

聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯表示，聯發科技致力於為全球使用者帶來超乎想像的旗艦體驗，天璣9400強悍的硬體配置結合先進的聯發科技遊戲技術，可帶來持久流暢、畫質驚艷的娛樂體驗，能讓玩家長時間暢玩遊戲。

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聯發科指出，天璣9400e採用台積電第3代4奈米製程，全大核中央處理器（CPU）架構，包含4個Cortex-X4超大核，主頻達3.4GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，可滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，同時兼顧能效表現。

聯發科同時宣布推出T930晶片組，是專為5G固定無線接取（FWA）與行動Wi-Fi裝置所設計，採用4奈米製程打造。

聯發科表示，T930無線寬頻平台具備多項創新技術，包括支援下行6載波聚合，上行5層3天線傳輸，並可支援上行速率達2.8Gbps。T930也支援下行200MHz總頻寬的8接收器，能夠在社區邊緣有效增加40%的頻譜效率，進而使得訊號覆蓋範圍延伸40%。

