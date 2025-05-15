0056配息發「20萬入帳」一半拿來繳稅！雙寶爸曝超狂本金

▲0056配息發放！（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股ETF受投資人追捧，國人更從存股養老轉戰存ETF，近日不少人收到元大高股息（0056）配息，粉專「雙寶爸投資筆記」表示，14日凌晨就收到0056股息入帳，共有20萬元，打算將一半的錢拿去繳稅，剩下的錢繼續投入，他也透露，「上月配息是195張，約660萬」。

在科技業工作多年的「雙寶爸」昨（14）日在粉專發文，早上起床就看到股息入帳的通知，共有20萬8640元，打算一半用來繳稅用，剩下的另一半繼續投入股票累積張數，不過他坦言，最近盤勢反彈猛，打算等回檔的時候再買，「最近漲多我就先不追了」。他也透露，「上月配息是195張，約660萬」。

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底下有網友問該如何選ETF，「雙寶爸」分析，「買0050的漲幅會比較大，但它的配息少，0056配息多，但股價比較穩定，其實兩種都可以，看你的個性比較適合哪種；我是選比較老牌，規模較大，比較穩定的ETF，他們的成份股也是會看一下」。

雙寶爸也提到，高股息ETF的股息要納入所得的比例較少，「像這次0056只有股息中的4.95%納入所得，相對繳得少，存ETF也是為了之後退休準備」。

本文獲「雙寶爸投資筆記」授權轉載。