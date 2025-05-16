快訊／台股收盤大漲113.44點　台積電漲5元至998

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲113.44點，以21843.69點作收，漲幅0.52％，成交量3427.42億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲1.63點開出，指數開高走高，盤中最高達21854.5點，最低21697.85點，終場收在21843.69點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到998元，漲幅0.5％；鴻海（2317）下跌1.5元至158元；聯發科（2454）下跌5元至1365元；廣達（2382）下跌2.5元來到275元；長榮（2603）上漲15元至260.5元。

今天漲幅前5名個股為豐達科（3004）上漲11元，漲幅10％；虹冠電（3257）上漲5.5元，漲幅9.98％；台火（9902）上漲1.5元，漲幅9.97％；群電（6412）上漲10.5元，漲幅9.95％；尼得科超眾（6230）上漲14元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為GOGOLOOK（6902）下跌10.4元，跌幅10％；鈺寶-創（3150）下跌2.6元，跌幅9.89％；大同（2371）下跌3.6元，跌幅8.07％；美利達（9914）下跌9.5元，跌幅7.22％；巨大（9921）下跌8元，跌幅6.11％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 豐達科（3004） 121.0 ▲11.0 ▲10.0％ 虹冠電（3257） 60.6 ▲5.5 ▲9.98％ 台火（9902） 16.55 ▲1.5 ▲9.97％ 群電（6412） 116.0 ▲10.5 ▲9.95％ 尼得科超眾（6230） 155.0 ▲14.0 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 GOGOLOOK（6902） 93.6 ▼10.4 ▼10.0％ 鈺寶-創（3150） 23.7 ▼2.6 ▼9.89％ 大同（2371） 41.0 ▼3.6 ▼8.07％ 美利達（9914） 122.0 ▼9.5 ▼7.22％ 巨大（9921） 123.0 ▼8.0 ▼6.11％

資料來源：證交所