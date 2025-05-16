快訊／台股收盤大漲113.44點　台積電漲5元至998

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲113.44點，以21843.69點作收，漲幅0.52％，成交量3427.42億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲1.63點開出，指數開高走高，盤中最高達21854.5點，最低21697.85點，終場收在21843.69點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到998元，漲幅0.5％；鴻海（2317）下跌1.5元至158元；聯發科（2454）下跌5元至1365元；廣達（2382）下跌2.5元來到275元；長榮（2603）上漲15元至260.5元。
今天漲幅前5名個股為豐達科（3004）上漲11元，漲幅10％；虹冠電（3257）上漲5.5元，漲幅9.98％；台火（9902）上漲1.5元，漲幅9.97％；群電（6412）上漲10.5元，漲幅9.95％；尼得科超眾（6230）上漲14元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為GOGOLOOK（6902）下跌10.4元，跌幅10％；鈺寶-創（3150）下跌2.6元，跌幅9.89％；大同（2371）下跌3.6元，跌幅8.07％；美利達（9914）下跌9.5元，跌幅7.22％；巨大（9921）下跌8元，跌幅6.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|豐達科（3004）
|121.0
|▲11.0
|▲10.0％
|虹冠電（3257）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|台火（9902）
|16.55
|▲1.5
|▲9.97％
|群電（6412）
|116.0
|▲10.5
|▲9.95％
|尼得科超眾（6230）
|155.0
|▲14.0
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|GOGOLOOK（6902）
|93.6
|▼10.4
|▼10.0％
|鈺寶-創（3150）
|23.7
|▼2.6
|▼9.89％
|大同（2371）
|41.0
|▼3.6
|▼8.07％
|美利達（9914）
|122.0
|▼9.5
|▼7.22％
|巨大（9921）
|123.0
|▼8.0
|▼6.11％
資料來源：證交所
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