美中關稅戰休兵！美西線運價大漲31％　貨櫃三雄單周股價漲2成

▲美西碼頭。（圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

美中關稅戰大轉彎，雙方互相免去對等關稅及取消反制性關稅，海運市場需求湧現，帶動貨櫃三雄股價高漲，長榮及萬海單周漲幅都超過2成；本周SCFI運價指數上漲134.222點或10％至1479.39點，其中美西線更大漲超過3成、美西線也漲22％，業者透露，目前艙位都已經爆滿，先前中國往美的船班減班太多，現在都要趕快拉回美國線送貨，「只要有船都拉過來跑」，預計會出現一波漲價潮。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌7美元或0.6％至1154美元；地中海線每TEU下跌7美元或0.3％至2082美元；美西線每FEU（40呎櫃）大漲744美元或31.7％至3091美元；美東線每FEU大漲734美元或22％至4069美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，目前美西線價格約為3100美元、美東線為4100美元，艙位都已滿到6月第一周，現在各船公司都要把船陸續拉去美國線，因為之前中國沒出貨，船都被拉走、減班太多，但現在貨量回來了，要搶在關稅戰休兵期間出貨，連歐洲線的船都預計要拉去美國線，因此也預估6月歐洲線價格會漲到3100美元至3300美元左右。

消息也激勵貨櫃三雄本周股價漲幅，長榮（2603）最高站上265元新高價，16日收在260.5元，上漲15元或6.1％，單周漲逾23％；陽明（2609）16日收在84元，上漲4.5元或5.66％，單周漲幅近17％；萬海（2615）重回百元關卡，16日收在漲停價111元，單周漲幅逾28％。