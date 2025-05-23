ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電向美商務部提議「豁免半導體關稅」　信件內容曝光！

▲▼台積電美國亞利桑那州廠空拍照。（圖／台積電提供）

▲台積電美國亞利桑那州廠。（圖／資料照）

文／中央社

美國對全球半導體產業進行調查，美國商務部工業暨安全局網站文件顯示，台積電亞利桑那子公司已於5月初致函提交意見，強調支持台積電亞利桑那廠發展符合美國安全利益，並呼籲豁免半導體相關關稅。

台積電今天向中央社記者證實，由亞利桑那子公司針對美國232條調查提供反饋，至於相關細節並不評論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電亞利桑那子公司5月初致函美國商務部轄下單位工業暨安全局（BIS），信中寫道：「政府採取的任何措施，都不應損害美國政府的安全政策目標，其中包括台積電亞利桑那的先進半導體生產。」

信函指出，促進半導體製造計畫迅速發展的措施符合美國安全利益，而那些延誤、阻礙或破壞這些計畫的舉措則會削弱美國安全利益。

美國聯邦公報4月14日公布的文件顯示，川普政府正對進口藥品和半導體進行調查，作為對這兩個行業徵收關稅的一環，理由是過度依賴外國生產藥品與晶片對國家安全構成威脅。

這份文件公布後，啟動為期21天的公眾評論期，這是川普最近一次援引1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），作為課徵所謂產業關稅（sectoral tariffs）的理由，以促進他認為對國家安全至關重要的商品於國內生產。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

台積電亞利桑那子公司於信中提到，對進口的半導體生產設備徵收關稅，將使成本攀升，並可能會延誤進度，甚至在某些情況下，危及許多已經宣布或正在研擬的計畫之商業可行性。

信函寫道，目前無論是在品質或數量上，許多半導體製造設備和原料無法在美國本土取得。因此，加快在美國建立半導體製造業聚落的計畫，例如台積電亞利桑那廠，將是創造必要需求的關鍵，這會激勵進一步的供應鏈投資，以在美國本土生產半導體製造設備及原料。

台積電亞利桑那子公司建議，針對難以在美國本土製造的相關產品，應該豁免關稅。

信函提到，台積電全球製造網絡支持美國客戶的創新，任何進口措施都不應妨礙這一點。台積電亞利桑那廠生產的尖端半導體並不能獨自運行，它們必須與其他半導體元件協同運行，包括傳統晶片，才能充分發揮性能和功能。

台積電亞利桑那子公司指出，美國政府不要向美國境外製造的半導體徵收關稅或採取其他限制措施，也不要針對半導體的下游終端產品及半成品。

信函更寫道，台積電亞利桑那州生產計畫全面上線後，每月晶圓產能將超過10萬片。

關鍵字： 台積電商務部免稅關稅半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【88歲阿嬤世壯運奪第4金！】 #林潘秀雲 跳遠摘金超厲害！

推薦閱讀

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

擁有173萬股民、規模高達4343億元的季配型台股ETF國泰永續高股息（00878）即將進行上半年換股公告，依慣例，換完持股後才會對外公告，但從發行公司國泰投信今（22）日最新出爐持股名單中可見端倪，其中新增萬海（2615）、中租-KY（5871）與可成（2474）3檔個股，也就是要從現有30檔中剔除另外3檔，可以陸續從之後公布持股見完整換股名單。

2025-05-22 18:06
中鋼「輕巧冷水瓶」通路爆半天領光　公司：10家永豐金證據點有貨

中鋼「輕巧冷水瓶」通路爆半天領光　公司：10家永豐金證據點有貨

中鋼（2002）股東會紀念品「輕巧保冷杯」今（22）日正式開放領取，吸引股民出門排隊領貨，不過卻有小股東抱怨「好多地方中午前就換完了」質疑公司備貨不足，中鋼強調，今年除了3大委託書通路以外，有特別增加10處永豐金證券領取場所兌領，建議股東多多利用。

2025-05-22 15:32
債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

美債20年期標售疲弱，殖利率飆升，台股美債ETF價格承壓，根據統計，11檔股價今（22）日全面創下掛牌以來新低，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣最高、規模均破千億台幣美債ETF股價破底慘跌逾2%，如果長期投資人，買在最高點，現在面臨長抱腰斬窘境。

2025-05-22 12:05
00878調整指數編制　緊跟三檔人氣高息ETF新增1規定

00878調整指數編制　緊跟三檔人氣高息ETF新增1規定

173萬投資人注意！「國民ETF」國泰永續高股息（00878））截至5月21日規模已逾4368億元，考量整體資產規模增長，調整數編制規定，跟進復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）與群益台灣精選高息（00919）三檔人氣高股息ETF也新增「預擬資產管理規模」機制，此舉有利避免持股流動性風險，比較容易發展出長期追蹤的投資價值。

2025-05-22 16:53
中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺　驚覺遭割韭菜

中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺　驚覺遭割韭菜

在外資買盤推升下，今（22）日中信金（2891）股價開低走高，早盤中最高價上攻到43.3元，創下1998年4月以來、27年新高，惟終場尾盤突見近1.2萬賣單，股價翻黑，下跌0.1元或跌幅0.23%，以42.9元作收。

2025-05-22 14:05
主動式ETF新兵掛牌首日　00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

主動式ETF新兵掛牌首日　00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

群益台灣精選強棒主動式ETF（簡稱：主動群益台灣強棒，證券代碼：00982A），於今（22）日起以10.11元掛牌，這是日野村投信發行首檔主動式 ETF 後，第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場，受大盤下挫百餘點的拖累，開盤1小時爆逾22萬張成交量，股價呈現開低，跌幅0.4%，來到10.08元，暫守10元發行價。

2025-05-22 10:16
美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高　引爆市場擔憂

美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高　引爆市場擔憂

美國強勢經濟地位面臨極大挑戰。外媒指出，美國政府 20 年期國債的拍賣需求疲弱，導致國債價格跌至今年新低，收益率則顯著攀升至5.047%是2023年10月以來首度超過5%，華爾街憂慮殺盤噴出，引爆美國股、匯、債三殺局面。

2025-05-22 09:00
台幣驚險升至「30.001」　央行緊盯出口商拋匯

台幣驚險升至「30.001」　央行緊盯出口商拋匯

美債拋棄效應，新台幣兌美元今（22）日走升，下午盤才開10分鐘就驚見「30.001元」價位，由於逼近月底出口商拋匯高峰，市場傳出央行「道德勸說」，勸阻出口商降低賣美元力度，阻升台幣意味濃。

2025-05-22 16:22
日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

全球債市進入恐慌壓力區，在美國20年期公債與日本20年國債標售利率皆衝破5%，牽動股匯市震盪，台北時間今（22）日晚上另有180億美元、10年期美債即將標售，牽動市場敏感神經。

2025-05-22 13:33
統一超推付費訂閱制　羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

統一超推付費訂閱制　羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

統一超（2912）今（22）日召開股東會，談到近期推出付費訂閱制，反應蠻熱烈，訂閱人數已突破萬人，羅智先指出，羨慕某家零售業（指Costco）的會員制度，「每一年願意繳費給你，那才是真正的會員」，會花精神思考怎麼讓會員滿意。

2025-05-22 12:25

讀者迴響

熱門新聞

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

即／威力彩下期飆7.2億！今晚邁入連25槓

美股鬆口氣！10年期公債收益率降至4.6%　標普500反彈

台積電致美商務部「信件內容」曝光

台股違約交割僅1676元！今年還有3筆未達千元　營業員曝原因

即／威力彩6.7億開獎了　對中7碼翻轉人生

不設融資公司法遭批「勿等見血才立法」　金管會：消費者行為才是核心

中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺　驚覺遭割韭菜

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

台積電婉拒「這3國」建廠邀約：台灣最完美

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366