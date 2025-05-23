長榮航配息2.4元　今年永續燃油費用佔總成本0.7％

▲長榮航114年股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（23）日召開股東會，會中通過每股配發2.4元現金股利，總經理孫嘉明指出，雖然關稅暫緩，但Q4的狀況目前還看不清，仍要觀察美中之間的變數，目前電商貨雖減少，但電子產品需求不墜，且也預計7月有望出現「海轉空」訂單；另客機改艙後，預計平均營收可增加10％。

長榮航2024全年合併營收為2210億元，年增10.3%；稅後淨利為290億元，年增34.3％，EPS為5.37元，營收及獲利皆創下歷史新高。

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針對貨運市場狀況，孫嘉明表示，電商貨沒有完全消失，還是有，只是現在佔比剩下不到2成，確實受到關稅影響，但同時也與報關方式改變有關，因為程序上變複雜了，進一步導致交貨時間拉長，可能從5天變成14天，要看消費者是否可以接受，需求沒有消失，只是模式改變，會不會恢復到以前的水準還要再觀察。

孫嘉明指出，電商貨減少，取而代之的包含亞洲各地電子產品、AI伺服器、挖礦機、太陽能板等，都是目前比較大宗的出貨；美中90天之後會不會有變化都要持續觀察，也不排除這段期間會出現貨運「海轉空」的現象，因為即使出貨到美國，海運清關完成也要花上1個月，要看8月14日前是否來得及，若來不及可能變成漂流貨櫃，就會願意多花運費讓物品「海轉空」。

客運方面，孫嘉明說，長榮航今年除4月開航神戶航線之外，也將於10月3日新增達拉斯航線，並將調整客機座位配置，787-9陸續進行改艙作業，改成3艙等之後，總座位數會比原先少了26個，但是豪華經濟艙的票價是經濟艙的1倍，商務艙的價格更是3-4倍，因此預計營收可望比原本增加10％。

另針對永續燃油使用部分，長榮航表示，今年規劃一些場站使用，目前看來今年規劃使用的費用佔總成本0.4%-07%；現有機隊都可以使用永續燃油，後續購機計畫都是新世代機型，不管使用什麼油都可以節省15%-20%燃油量；永續燃油跟一般航空燃油價格差異3-5倍，各個油商成本不一樣所以範圍比較大，關注市場變化來調整採購政策。

長榮航指出，綠電是跟能源銷售服務公司採購綠電，目前有屋頂型太陽能發電，去年第四季就開始使用，太陽能電量已取得綠電憑證，今年整個太陽能採購量佔總用電量10%；碳費則還沒有被列入環境部徵收對象。