「世界第一台筆電」就在士林誕生！　科技大老喜迎輝達

▲金仁寶集團將耗資300億元在北士科蓋總部。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「就在我們的旁邊嘛！我們也是很期待。」輝達執行長黃仁勳5月19日公布新總部「星群」Constellation將降落在北投士林當天，仁寶（2324）董事長陳瑞聰在黃仁勳演講完後在場外開心認親。

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儘管黃仁勳沒有明講新總部在北投士林的確切位址，但他提及「正在和目前租約所有者協商」，為了讓台北市長同意租約，還籲請大家打電話給市長，表達同意讓輝達設總部，因此業界即確定，新址應在北投士林科技園區（北士科）由新光人壽取得50年地上權的T17、T18基地，而一旁施工中的T16，就是仁寶科技在蓋的新總部大樓。

輝達總部遷徙路徑與仁寶相同，都是從內湖搬到北士科。仁寶目前的總部大樓在內湖瑞光路，1999年落成時堪稱地標性建築，隨著北台灣科技聚落遷移到內湖，在2000年左右，時任台北市長的馬英九說，這裡原本是為安置違章工廠而設的輕工業區，但「民間自行發展成形，政府等於是被拖著走」，因而設立單一窗口服務廠商，陸續鬆綁法規，開放創投公司進駐，2016年推出內科2.0計畫，才有了今日科技聚落樣貌。

不過隨著業務擴增，仁寶的內湖總部早已不敷使用，需在附近租用辦公室、員工四散，為此，金仁寶集團總裁許勝雄向市府簽下北士科T16基地，2023年2月動土，將砸300億蓋55樓高的新總部，也提供餐飲、零售、健身、醫療等生活所需配套，預計2026年完工。

▲華碩位於關渡的立功大樓有綠建築認證。

其實北士科90多公頃基地，早在16年前就完成區段徵收，但迄今進駐的科技大廠僅有仁寶，因此，一般人提到北台灣的科技聚落，大多想到內科，而非北士科。

事實上，北投士林是台灣多間科技大廠的「起家厝」。被業界視為培育科技人才搖籃的「華碩電腦」（2357），1989年從台北市長春路公寓的小辦公室起家，2004年正式將總部搬到北投的關渡平原，在立德路和立功路蓋大樓。

業者跟CTWANT記者說，「當時北投的土地取得，在台北市來說，還是比較容易和便宜的，當地還有大學跟技職院校，也好招募人才。」後來華碩集團事業分拆，2007年成立的和碩（4938），也就近在北投立功街落腳。

而士林一帶，早期除了大地主「士林電機」（1503）、「大同」（2371）的工廠，電子五哥中的英業達（2356）1975年成立時，就一直扎根在士林後港街，持續在原址擴建與升級，世界第一台筆電原型就是出自這裡。

英業達員工跟CTWANT記者笑說，「雖然我們跟同業距離有點遠，但走路5分鐘就可以吃士林夜市。」

▲英業達總部在士林，開發出全球第一台筆電的原型。

2年前仁寶的北士科總部動土時，許勝雄說，看上這裡當營運總部，就是為了地利區位，周邊有生活圈，還有密集的醫學資源與多所高等學府，可以有產學資源與人才供給，「我們現在全世界有9個國家、58個工廠在全世界，但還是希望能立足台灣。」

對於AI龍頭輝達台灣總部將落腳北投，當地上班的科技廠員工喜憂參半，就怕內科在上下班時間大塞車事件重現北投。

在內科的一家電子廠員工則跟CTWANT記者開玩笑說，「我們都在等何時可以坐船上下班」，畢竟內科塞車問題太嚴重，像是從圓山飯店、麥帥一橋或饒河夜市處搭船，順著基隆河水路就能快速抵達內科園區，「北士科旁邊也有基隆河耶，可以一起坐船去」他笑著說。

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