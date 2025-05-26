變拖油瓶！手中的「美債ETF怎麼辦」　內行給建議：別急著加碼

▲手中的美債ETF要怎麼辦？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「先不要急著逢低加碼！」不敗教主陳重銘在臉書上發文表示，他昨天到公園散步時，有長輩問他「手中的美債ETF該怎麼辦？」由此可知投資人對美債的信心逐漸瓦解。而他認為，如果現在手中有美債ETF，不妨先耐心等待，之後再找時機點換到美股上。

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文透露，他昨天下午到公園散步時，有長輩問他「手中的美債ETF該怎麼辦？」由此可知，投資人對美債的信心正在瓦解。他透露，過去幾年因為美國大幅升息，大家期待未來降息，所以紛紛買進美債ETF，「統計從2019到2025年初，累積投入超過700億美元」。

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但對等關稅的消息出來，加上台幣升值，陳重銘指出，許多投資人光一個月就虧損超過10%，「被美債割韭菜了！」而過去常說的股債平衡策略也不靈光了，「最近5年美債ETF累積報酬率超過-30%，投資美債反而成為拖油瓶」。

陳重銘認為，在投資之前，一定要先了解產品，長期投資是「股優於債」，債券只能當成資金的暫時避風港。因此，如果手中有美債ETF，先不要急著逢低加碼，不妨耐心等待機會，在適當的時機點換到美股上，這樣長期投資的報酬率才會迷人。