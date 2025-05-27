徐旭東感冒未出席裕民股東會　獨子徐國安主持處女秀

▲裕民航運副董事長徐國安首次主持股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

裕民航運（2606）今（27）日召開股東會，由於董事長徐旭東感冒，因此由副董事長徐國安主持，這也是他首度主持股東會，並用英文致詞；他在致詞時表示，今年仍充滿變數及挑戰，但裕民航運提早準備，並會一一克服，將持續投資環保船舶，提高船隊效率。

徐國安首次主持股東會，他在致詞時先以中文問好，並透露董事長徐旭東因為感冒無法出席今日股東會，「大家都知道董事長是個超人，但抱歉，感冒超過超人負荷能力，但他狀況非常好，很快就會回歸。」

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徐旭東日前被問到接班議題，才說接班「不是只有姓徐就可以」，並略顯不悅，但由於他今日身體不適，因此讓獨子、裕民航運副董事長徐國安主持股東會，徐國安在多年精心栽培下，今日首度接棒主持，成為話題。

現年48歲的徐國安英文名為Douglas Jefferson Hsu，與父親徐旭東的英文名字Douglas一樣，包括徐旭東在內，遠東集團上下都稱徐國安為Jeff。徐國安在2014年底以遠東集團「創新長」一職開始接受職場磨練，2015年再安排擔任遠傳電信當董事，2021年接遠東新董事，2023年8月擔任裕民副董事長兼執行副董。

裕民航運2024全年合併營收為163.42億元，年增13.7％，稅後淨利為46.81億元，年增70.9％，EPS為5.54元。