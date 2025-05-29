川普媒體宣布「砸748億買比特幣」！股價崩10%　監管單位緊盯中

▲川普媒體宣布籌資25億美元購買比特幣。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普旗下的「川普媒體與科技集團」（TMTG）週二（5月27日）宣布，計劃透過私募籌資25億美元（約新台幣748億元），投資比特幣並設立「比特幣金庫」，由Crypto.com與Anchorage Digital負責託管。消息一出，TMTG股價當天重挫10.4%，震撼市場。

TMTG執行長努涅斯（Devin Nunes）稱比特幣是「金融自由的巔峰工具」，並指出資金將用於Truth Social的訂閱支付、開發代幣與其他金融科技計畫。他強調，這項投資可讓公司「擺脫金融體制騷擾」，體現川普「美國優先」理念。

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消息正值加密幣市場火熱，比特幣價格逼近新高，川普家族積極參與幣圈，在「比特幣2025」峰會上曝光頻繁。除比特幣外，他們也涉足迷因幣、穩定幣與去中心化金融等，布局日益擴大。

▲美國總統川普。（圖／路透）

不過，外界對此高度關注。TMTG去年虧損達4億美元、營收僅360萬，若大舉押注波動劇烈的比特幣，恐加劇財務風險。此外，比特幣會計處理尚未統一，恐影響報表透明度。

更引發爭議的是川普家族的潛在利益輸送問題。有報導指出，部分幣圈項目將高額利潤導回與川普相關企業，甚至涉及外國資金。民主黨議員已要求監管單位介入調查，呼籲加強政治人物與加密產業間的監督。

儘管爭議不斷，TMTG仍宣稱將推動美國成為「全球加密貨幣之都」，並強化川普「幣圈總統」形象。此舉是否能成功翻轉公司命運，仍有待市場與監管機構的考驗。

