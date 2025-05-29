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美國線訂艙暴增運價走高　長榮看Q3旺季審慎樂觀

▲長榮海運股東會。（圖／長榮提供）

▲長榮海運股東會。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今（29）日舉行股東會，公司表示，美中達成90天關稅協議後，美國線訂艙需求暴增，帶動即期市場運價上揚，預期6月底艙位及貨量可恢復先前水準；雖然Q3為傳統旺季，但市場仍充滿不確定性，將持續強化營運韌性與競爭力，靈活因應變局。

長榮海運表示，美中於5月12日達成90天的臨時協議後，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準；由於貨主急於恢復出貨，5月中即期市場運價已快速向上調整，市場需求大幅增加，但船隊調動短期內無法一步到位，因此市場預期運價水準將持續走高。

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長榮海運指出，按照往例，8、9月為傳統出貨旺季，因此對市場發展仍保持審慎樂觀，但全球經濟仍面臨增長放緩、供應鏈重組和政策不確定性等挑戰，未來經濟走勢將取決於主要經濟體的政策選擇和全球貿易環境的變化。

長榮海運也說，今年全球貨櫃航運市場面臨多重挑戰，其中，地緣政治動盪與國際經貿環境劇烈變化，均對全球經濟與航運市場產生壓力，長榮海運將持續強化整體營運韌性與市場競爭力，因應瞬息萬變的全球航運市場。

長榮海運目前營運船隊共227艘，總運能181萬4851 TEU；另尚有53艘新船待交，今年總計將交付21艘船、總運能為20萬7571 TEU，截至5月28日已交付7艘新船。另外，市場減排替代燃料，目前沒有單一選項能達到零碳且符合商業規模，因此長榮海運對新燃料選擇保持開放，除甲醇環保雙燃料船外，也訂造LNG環保雙燃料船。

關鍵字： 長榮海運美中關稅協議貨櫃航運營運韌性艙位需求

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