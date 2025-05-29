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佳世達陳其宏：「兩大措施」應對匯率　關稅問題目前靜觀其變

▲▼佳世達董事長陳其宏。（圖／記者高兆麟攝）

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

佳世達（2352）今日舉行股東會，董事長陳其宏及經營團隊下午也接受媒體聯訪，針對關稅問題，陳其宏說，由於政策一變再變，所以目前看起來不宜做太多臆測，只能靜觀其變，但預期最終關稅會落在10到20％之間，至於匯率部分，陳其宏則說，匯率問題來得又急又快，但佳世達大艦隊一直都有在匯率上做對沖來避險，所以影響比較沒大麼大，同時也會將美金持有部位降低，財務長洪秋金則補充，佳世達營收和成本上除美金外，還有很多使用其他如台幣、歐元等幣別來計價，因此單美元影響並不會那麼大，也會有一些自然的平衡。

佳世達今日股東常會通過2024年財報、盈餘分派案及現金減資案，2024年合併營收為2,017億元，每股稅後純益（EPS）1.11元，全額配發現金股利1.11元，另現金減資擬每股退還現金約1.8元，合計配發每股2.91元。
 
董事長陳其宏表示，2024年醫療事業營收突破263億元，較前一年度成⾧約7%，占佳世達營收13%，是目前高附加價值新事業中第二高的事業。透過各項規劃與佈局，醫療仍將是今年主要的發展重點，包括醫院、醫藥通路、醫療器材三大面向都將積極拓展。

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針對關稅問題，陳其宏說，關稅政策一日數變，所以很難去臆測，目前只能靜觀其變，但以過去美國已經跟英國、中國達成協議來看，就算對等關稅繼續，台灣可預測就是10到20％，但10％應該基本盤，至於加多少，應該是兩邊都可以接受的，假如是這種幅度的話，佳世達是不是要去全球設點，要看成本算出來哪邊划算，這有很多面向，到美國不一定比較便宜，所以會從集團角度推演幾種情境，但目前看起來不宜做太多臆測，變數還很多，馬上要六月，就靜觀其變。

至於匯率，陳其宏則說，來得又急又快的匯率問題，最主要的問題是太短暫了，一兩天從31元到29元，但他估計今年應該就會停在30點多，至於會不會到27或28，這個還說不準，不過產業界共同期待就停留在30元，雖然說四、五月都會有一些匯損，但至少已經發生了且應該還可控，但如果到27、28元，就會影響很大。

應對匯率問題，陳其宏說，他第一件事做對沖來避險，第二是美金持有部位降低，如果庫存很多美金計價，風險就很高，不管盈或虧就會差很大，不過佳世達集團嚴格要求這一塊，台灣很多中小企業沒有避險這個習慣，但進入這個大艦隊，就會嚴格要求應對匯率，不希望突然大賺或大賠。

財務長洪秋金則補充，集團營收幣別來源是比較複雜，有美金還有其他幣別如歐元、日圓、新台幣等，不過美金營收佔60％，材料部分也是有其他幣別來付款，所以如果從毛利率影響來看，是沒那麼大，但還是會有短期的衝擊。

最後關於大家會關心醫院上市的進度，陳其宏則說，目前都算順利，都按照既定的在前進當中，雖然不能很明確告訴大家什麼時候，但希望按照進度盡快告訴大家好消息。

關鍵字： 佳世達

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