台幣狂升壓力大！台積電跌9元至958　台股挫逾220點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，加上新台幣強升壓力不利電子、壽險股表現，台股今（2日）以21253.97點開出，指數下跌93.33點，跌幅0.44％，隨後跌勢擴大，指數跌逾227.72點至21119.58點。

5月新台幣兌美元升近7%，為36年來最大單月升幅，央行周日晚間突然喊話力挺美元地位，希望穩住匯市，不過股匯市今日持續震盪，台北外匯經紀公司銀行間市場美元交易今晨以29.900元開盤，升值2.9分，隨後升5.4分至29.875元。

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盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌9元來到958元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌2元至154元；聯發科（2454）下跌10元至1250元；廣達（2382）下跌1.5元來到270元；長榮（2603）上漲2元至246.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲54.34點或0.13％，收在42270.07點；標準普爾500指數下跌0.48點或0.01％，收5911.69點；那斯達克指數下跌62.1點或0.32％，收在19113.77點；費城半導體指數下跌102.42點或2.11％，收4758.06點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42270.07 ▲54.34 ▲0.13% S&P500 5911.69 ▼0.48 ▼0.01% NASDAQ 19113.77 ▼62.1 ▼0.32% 費城半導體指數 4758.06 ▼102.42 ▼2.11%

資料來源：證交所