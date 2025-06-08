ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國內外科技龍頭股釋喜訊　台股技術面轉強有待能量放大

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五台股終場小跌13.77點，跌幅0.06%，指數收在21660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，漲幅1.47%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼的財報數據，接著是本周晶圓龍頭大廠於股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，惟成交量未能有效放大。

杜欣霈表示，關稅議題依舊持續干擾市場，目前由美國司法機關介入後，不僅增加市場分析難度，也可能拉長該變數的影響時間，若上訴最高法院最長可能拖延至明年。再者，就關稅本身來看，即使目前關稅稅率不若之前誇張，但課徵10%關稅已讓全球經濟面臨下修壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就美國市場來看，杜欣霈分析，一旦美國經濟放緩機率上升，將造成企業獲利承壓，從美股企業獲利出現下修循環可看出端倪，S&P500成分股4月時的2025年獲利預估為10.4%，然進入5月已下滑至8.7%，而科技族群則由17.9%下滑至16.6%。

至於台灣近期經濟數據表現優於全球，杜欣霈說明，主要是受惠短急單及AI需求，強化經濟表現，但中長期來看，匯率波動恐影響台股企業獲利，本波匯市急升幅度已超過川普前次任期的一半以上，對於科技、金融、傳產族群都將帶來影響，若屆時反映在股價上，將是長線良好買點，若遇長期評價均值以下建議分批買進。

選股與操作方面，杜欣霈建議，現階段台股選股不選市，跌深題材股短打反彈，長線趨勢股續抱，瞄準下半年長線買點，科技股可聚焦雲端AI、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，傳產則先以生技為主，其餘產業待關稅議題結果確定後再行著墨。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

推薦閱讀

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

國內規模最大ETF的元大台灣50（0050）分拆作業下周三（11日）啟動，下周二（10日）是分拆前最後交易日，6月18日恢復交易，投資人可買到便宜的0050；市場資金卡位0050「1拆4」，不僅規模在本周四（5日）破6000億，根據集保中心統計，受益人數連三周飆高，目前人數來到110萬9103人，刷新高。

2025-06-07 12:51
2 原因迎來強勢日圓　野村預測兌美元匯價看漲至136

2 原因迎來強勢日圓　野村預測兌美元匯價看漲至136

日本最大的投資銀行之一野村控股公司表示，隨著日本投資者撤出美國資產帶動日圓資產殖利率攀升，再加上美國在貿易談判期間對匯率的隱性壓力，未來幾個月日圓兌美元匯率可能上漲約 6%。

2025-06-07 13:27
重量級ETF換股！聯發科1.5萬張待砍　2檔金融股迎26萬張倒貨潮

重量級ETF換股！聯發科1.5萬張待砍　2檔金融股迎26萬張倒貨潮

群益台灣精選高息（00919）大換股撼動市場，此次調整要砍6檔持股，依群益投信資料顯示，此6檔合計下周要砍出逾30萬張，其中最受矚目是聯發科（2454）要賣出1.5萬張，至於國票金（2889）還有20萬張要殺出，加上京城銀（63443）也還有逾6萬張，2檔金融股下周要面臨26.4萬張調節。

2025-06-07 10:24
英特爾CEO陳立武扭轉獲利頹勢　新產品沒50%毛利率不批准

英特爾CEO陳立武扭轉獲利頹勢　新產品沒50%毛利率不批准

根據外媒《Tom's Hardware》報導，正在尋求積極轉型的半導體大廠英特爾（Intel）要求新產品的開發必須證明能達到 50% 毛利率以上的門檻才能獲得批准，而這項計劃的推動者是英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。

2025-06-07 11:29
需求升溫　第二季伺服器與PC DDR4合約價漲幅擴大

需求升溫　第二季伺服器與PC DDR4合約價漲幅擴大

根據TrendForce最新調查，由於受到DRAM主要供應商將逐漸收斂server和PC DDR4產出，以及美國關稅導致買方積極提前備貨等因素，支撐第二季server與PC DDR4價格上漲，預估漲幅將優於先前預期，分別季增18-23%和13-18%。

2025-06-07 06:00
國內外科技龍頭股釋喜訊　台股技術面轉強有待能量放大

國內外科技龍頭股釋喜訊　台股技術面轉強有待能量放大

上周五台股終場小跌13.77點，跌幅0.06%，指數收在21660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，漲幅1.47%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼的財報數據，接著是本周晶圓龍頭大廠於股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，惟成交量未能有效放大。

2025-06-08 06:05
高通宣布收購Autotalks　拓展車聯網布局

高通宣布收購Autotalks　拓展車聯網布局

高通宣布其子公司已完成對Autotalks的收購。Autotalks是直接V2X通訊解決方案領導者。V2X技術可實現汽車與其周圍環境之間的通訊，對於提升道路安全與交通效率而言，逐漸成為關鍵技術。

2025-06-08 06:00
新台幣緩升格局　學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

新台幣緩升格局　學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

2025年全年經濟成長率可望「保3」，不過單看下半年景氣動能，主計總處認為，因拉貨效應告終，估計下半年經濟成長率僅1%。學者認為，新台幣緩升格局確立，在此情況下，出口廠商下半年同時面臨關稅威脅與升值壓力，景氣前景挑戰大。

2025-06-07 15:34
長榮5月營收263.72億元年、月雙減　新台幣升值攪局

長榮5月營收263.72億元年、月雙減　新台幣升值攪局

長榮海運（2603）今日公告五月份合併營收，五月份單月合併營收263.72億元，較上個月減少36.33億元，月減12.11 %，較去年同期減少57.88億元，年減18%；本年累計合併營收為1,663.48億元，仍較去年同期增加137.35億元，年增9%。

2025-06-06 23:24
紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

根據沙烏地阿拉伯的Arab News報導，2024年8月以來，紅海的船舶交通量增加了60%，現在達到每天36至37艘船；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男與另一位保險經紀人表示，紅海船體險與貨物險都已大致回到原水平。英國保賠業台灣公司高階則指出，以陽明海運官股身份，估計會是最晚復航的一批。

2025-06-06 22:15

讀者迴響

熱門新聞

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

配息縮水！達人點評4檔ETF　7％殖利率黑馬現身

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

乖乖出動巨型扭蛋機　攜手味全龍舉行年度甜點派對女孩日

船員報考人數逐年上升　甲級基礎船員近洋起薪6萬、遠洋10萬

統一發票「106人抱走2.1億」　財政部公開8成中獎者共通點

重量級ETF換股！聯發科1.5萬張待砍　2檔金融股迎26萬張倒貨潮

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

台灣央行降息再等等！　彭博：新台幣升值帶來流動性快速衝高

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366