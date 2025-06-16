中國信託攜手高檢署啟動「可疑交易分析機制」　擴大防詐守護網

▲中信銀行今（16）日宣布與高檢署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，透過高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防。「可疑交易分析機制」合作備忘錄，由中信銀行董事長陳佳文（右）與高檢署檢察長張斗輝（左）代表簽訂。（圖／中信銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）繼今（2025）年4月與臺灣臺北、新北、士林、台中及橋頭地方檢察署啟動「可疑金融帳戶通報機制」，今（16）日宣布再與臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄（MOU），在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上，加入高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防，同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制，強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型，建構強大的全國防詐連線守護網機制。

在法務部部長鄭銘謙見證下，「可疑交易分析機制」MOU由中國信託銀行董事長陳佳文與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力、臺灣新北地方檢察署檢察長郭永發、臺灣士林地方檢察署檢察長張云綺以及中國信託育樂公司董事長陳國恩、中國信託金融控股公司法遵長金延華、中信銀行總經理楊銘祥與個人金融執行長楊淑惠皆到場見證。

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法務部部長鄭銘謙表示，非常欽佩中信銀行與檢察機關公私協力，共同打擊詐欺犯罪的決心，這是一件非常有意義的事情，金融機構與檢察機關共同打擊詐欺犯罪，已經樹立起典範，透過高風險因子、參數的回饋與分析，以達到預警及查緝詐欺集團的目標，是有效協助全民守護財產重要的機制。

高檢署檢察長張斗輝則指出，中信銀行投入大量資源推行「神盾聯防機制」，運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）監控與大數據分析，識別異常交易，在阻詐及防詐有很大成效。本次合作的「可疑交易分析機制」由檢察機關提供過去偵辦在中信銀行開立涉及不法行為之金融帳戶，分析並偵測潛在可疑涉詐帳戶，達到前期風險管控外，更期盼透過已經鎖定之異常參數或集團性犯罪等資料，減少金融帳戶遭詐團利用，進一步溯源查獲詐欺集團，強化阻詐及懲詐預警成效。

中信銀行董事長陳佳文強調，中信銀行去（2024）年與檢察機關共同啟動「雷霆專案」、建置「檢銀打詐平台」成效卓越，中信銀行通報可疑金融帳戶且管制的精準度達96%，落實從源頭防詐行動，本次與高檢署簽署「可疑交易分析機制」MOU，除了擴大檢銀合作力道至全國地檢署，也透過檢察機關不定期提出高風險因子、參數建議，有效精進中信銀行風險控管態樣，強化可疑帳戶之監控。中國信託深信，唯有透過各方合作與努力，才能有效遏制和打擊詐騙，期盼透過這次與高檢署的合作，共同建立更高效、透明且可持續的司法金融協作架構，實現科技防詐、制度正義與治理永續的多重願景。

中信銀行長期投入科技防詐，根據內政部警政署統計，中信銀行去年成功攔阻詐騙案件數，已較前（2023）年超過30%，攔阻詐騙金額成長57%，自2023年起至2024年止，累積攔阻詐騙金額新臺幣23億元，以科技防詐、制度正義與治理永續的實際行動積極降低人頭帳戶，攔阻詐騙成效顯著，展現業界領先的制度治理力與風控韌性。