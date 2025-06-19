瓦城股東會通過配息8元、配股1元　海外首店Q4試營運

▲瓦城董事長徐承義。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

美食連鎖餐飲集團瓦城泰統集團（2729）今日召開股東會，通過2024年財報及盈餘分配案，經決議每股發放現金股利8元，股票股利1元，現金配發率達88.79%。

瓦城表示，2024年台灣餐飲市場在通貨膨脹的嚴峻挑戰下，集團依然展現強勁的營運韌性與卓越管理效能，全年合併營收達新台幣60.76億元，年成長6.16%；營業毛利31.12億元，營業利益4.44億元，歸屬母公司稅後淨利3.53億元，毛利率及營業利益率分別為51.23%及7.31%。

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瓦城集團持續推進獨創「東方爐炒連鎖化系統」，將複雜工序標準化與系統化，結合紮實的資源整合與營運成本控管能力，穩定供應鏈並不斷提升內部營運效能。確保高品質餐飲服務之餘，更維持高水準獲利表現。

展望2025年，瓦城表示，集團持續以「深耕台灣，布局全球」為核心策略，積極拓展市場版圖，聚焦雙位數店成長、多品牌佈局、全球研發中心啟用、進軍美國市場及食安高標把關等五大核心策略。年初以來營運表現穩健，2025年前五個月累計營收達新台幣25.8億元，年增3.34%，連續五個月創下歷年同期新高。

瓦城表示，作為集團成長後盾，全球研發中心預計於第四季正式啟用，整合菜色研發、廚藝訓練、物流運送、食品安全與資源運籌管理等五大後勤功能，全面強化營運體質，成為全球拓展的加速器。海外市場方面，美國首兩間門市目標於第四季試營運，進駐洛杉磯核心商圈，正式敲響攻佔北美市場號角。綜觀多策略齊力推動，勢必將助集團下半年營運表現續旺，加速邁向國際化，實現全球佈局願景。