快訊／威力彩14億獎號出爐！對中每天自然醒

快訊／利率連5凍 央行未推新一波房市管制

中央銀行今（19）日舉行2025年第2季理監事會，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連5凍，房市管制不鬆綁但也暫不推動第8波打房。

央行估全年GDP保3 下半年出口、民間投資動能轉弱

中央銀行今（19）日舉行第2季理監事會，政策利率維持不變外，全年經濟成長率（GDP）預估值3.05%也維持不變 ，但消費者物價指數年增率（CPI）則由1.89%調整為1.81%。

陽明正向看待第三季 認第四季變數多仍需觀望

陽明海運（2609）今日召開法說會，針對市場關注的運價、市場需求與地緣政治風險等議題進行說明。業務長李明輝表示，在歐洲與美國線進入傳統旺季，加上中美關稅緊張關係暫時緩和，第3季運價可望維持正向發展。不過，第4季變數仍多，預測難度較高，公司將持續密切關注全球關稅政策的走向。

中國進口啤酒捲「倒貨」爭議 財長：7／9前公告反傾銷調查結果

中國啤酒倒貨來台爭議尚待釐清，財政部長莊翠雲今（19）日表示，預計在7月9日之前公告中國製啤酒反傾銷稅案初步調查結果，將根據調查結果確定是否臨時課徵反傾銷稅。

逾26萬股民揪心！00918陷貼息窘境 0.7元股息7/11入帳

股民人數達26.4萬人、規模已破800億元高股息ETF大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，本季每單位配發現金股利0.7元，與上一季持平，受到大盤回檔的影響，以21.9元開出，隨即翻黑呈現貼息，最低來到21.75元，開盤一個小時左右，成交量2萬多張，股息預計7月11日入帳。

麗嬰房利多加持多空交戰 連2天漲停今殺跌停

麗嬰房（2911）宣布活化中國資產，規劃出售上海麗嬰房公司股權，交易價格折合新台幣15.15億元至17.2億元，股價連2天股價拉漲停，漲多即利空下，今（19）日以小低盤6.2元開出，立即打落5.67元跌停價位。

虎航黃世惠股東會處女秀 喊下半年審慎因應

台灣虎航（6757）今日上午於桃園國際機場凱悅酒店舉行股東常會，由4月接任的董事長黃世惠首次登板主持，黃世惠表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億，稅後盈餘達27.71億，每股盈餘達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

微軟計畫再裁員千人 外媒曝主要集中銷售職位

由於對AI投入龐大成本，微軟計劃裁員數千人，特別是銷售人員，這是微軟在AI領域削減員工數量的最新舉措之一。

台灣百萬美元富豪逾76萬人居全球15強 為星國兩倍

瑞銀（UBS）公告「2025年全球財富報告」，揭露台灣「百萬美元」（資產3000萬元以上）富豪將近76萬人，為全球第15多，不僅高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡的兩倍。人均財富5年飆升35%，成長速度也在前段班。

長榮除息秀抗跌 逆勢上漲填1成

貨櫃三雄之一的長榮（2603）今日除息，每股配32.5元，雖然台股今日早盤下跌近200點，但長榮仍逆勢走揚，開盤5分鐘漲逾3元、填息幅度1成。