限貸令上路9個月　央行揭換屋難貸款陳情案共59件

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然央行第7波選擇性信用管制（限貸令）讓不動產界叫苦連天，不過央行今（19）日公告相關制度執行以來市況，其中民眾陳情換屋時遇到貸款困難的案件僅59件，與市場熱議聲量出現明顯落差。

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▲民眾對房貸陳情樣態。（圖／翻攝央行業務局報告）

央行去年9月20日推出限貸令，規定購屋者若名下有房，購屋貸款不可有寬限期。 自然人在特定地區購買第二間房子，貸款成數自6成下修至最高5成，不動產界多認為相關規定不利換屋族。央行指出，相關制度去年9月上路至今，不動產相關陳情案件收到741件，其中59件與換屋有關，佔整體陳情件數比8%，民眾陳情換屋貸款困難案件不多。

而在換屋族訴苦內容上，央行指出，換屋貸款困難陳情案共40件，包括銀行未受理(22件)，係因借款人不符授信5P原則，或借款人無實質換屋自住需求(借款人與配偶或未成年子女已有多戶房屋、短期內連續買賣房屋、第1戶出租使用)；以及民眾反映貸款條件(額度太低，利率偏高)未符合民眾期望(18件)。

至於無法達成1年內出售第1屋切結事項之陳情案僅19件，經洽銀行瞭解係因主張第1屋無法以預期價格出售，或是主張不想賣第1屋改賣第2屋等。

央行強調，相關陳情案之內容有敘明所涉銀行，均已洽請該銀行針對陳情事由酌處。

央行總裁楊金龍今日在第2季理監事會後記者會上指出，整體來看房市已「量縮、價緩漲」，央行會持續觀察房市現況，信用管制是否放寬，第三季會持續通盤考量。

楊金龍強調，信用管制是不是要放寬，央行不能太早來「judge（斷定）」，後續要持續審慎觀察，其次是資訊要足夠，一步一步觀察檢討判斷。