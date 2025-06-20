桃園國際機場前進淨零未來　董座楊偉甫倡議「綠色運輸」減碳轉型

▲桃園國際機場董事長楊偉甫6/19（四）於台灣大未來高峰會發表專題演講，分享桃機在低碳運輸與淨零發展上的永續行動與綠色佈局。（圖／記者王星尹攝）

記者萬玟伶／台北報導

2025年第八屆「台灣大未來國際高峰會」於6月18日至19日盛大舉行，本屆高峰會以「預見台灣未來與機會」為核心，匯集來自產官學界的專家學者與產業領袖，深入探討國際趨勢與台灣的發展前景。在眾多主題之中，「永續觀光・地方韌性與文化傳承」聚焦觀光與文化面向的永續發展，特別邀請桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫進行專題演講，分享桃園機場公司作為國門角色，在低碳運輸、淨零發展、綠色永續等發展的前瞻佈局與行動成果。

楊偉甫指出，航空產業的碳排在全球運輸業中的占比不容小覷，「台灣桃園國際機場作為國門，不僅肩負交通樞紐的角色，更是減碳工作的重點區域，如何在發展中減碳，是我們當前面對的重要挑戰與責任。」

▲桃園國際機場董事長楊偉甫於2025台灣大未來國際高峰會發表專題演講，分享桃機在碳排盤查、淨零策略及永續機場建設上的前瞻布局，展現打造亞太綠色航空樞紐的決心與行動。（圖／記者王星尹攝）

他表示，桃園機場總面積達1,933公頃，為因應第三航廈落成後，未來旅運量預計將成長至8500萬人次，當機場擴建與現代化升級勢在必行，桃園機場公司同時也面臨更多碳排壓力。「碳排管理不是單一部門的工作，而是所有在桃園機場運作單位的共同責任，從航空公司、公務機構、設施維護到餐飲與聯外交通業者皆然。我們採用國際標準進行碳排盤查，全面涵蓋場區內約240個單位、超過三萬名人員的排放來源。這意味著，機場生態系統中的每一項活動、每一個設備的碳排都須被精準納入計算。儘管作業繁複，但唯有這樣的整體治理，才能真正實現有效且具體的減碳目標。」

楊偉甫分享，桃機在碳管理方面已取得國際機場協會（ACI）主導的碳管理機制「機場碳認證計畫」（Airport Carbon Accreditation, ACA）Level 4認證。Level 4表示桃機已達設定淨零目標並積極執行減量措施，是亞洲少數獲得此認證的國際機場之一，也明確揭示了桃機以「2050年淨零碳排」為終極目標的決心。

為落實2050年淨零目標，桃機以「節能設備汰換升級」、「營運效率提升」、「再生能源使用」與「導入永續航空燃油」四大主軸，建構綠色轉型策略。例如，楊偉甫指出，「過去航機降落後常用自身輔助動力系統（APU）供電，導致高碳排，現在桃機提供橋氣橋電，讓航機靠橋後可以改由空橋下方供應電力與空調，取代以柴油引擎驅動的電源車和氣源車，顯著減少碳排。

根據資料顯示，目前已有40組橋氣與橋電系統，取代航機APU與傳統發電設備，每年可減少3,640公噸航空燃油使用，換算下來的減碳量約為1萬多公噸CO2e。目前桃機也設置了43座電動車充電樁，共86組充電槍，並與業者合作加速汰換老舊燃油車輛，未來預計在2030年將空側作業車輛50%電動化。

作為航空業實現碳中和關鍵技術之一，永續航空燃油（SAF）亦是桃機未來佈局的核心。楊偉甫表示，目前桃園機場已率先與高雄、松山機場同步試辦SAF的添加作業，包括中華航空、長榮航空、星宇航空也都積極參與，國內能源商如中油、台塑石化也加入減碳永續行動，提供進口與國產的SAF，此舉緊跟國際減碳趨勢，也為台灣航空產業低碳轉型奠定基礎。

▲第三航廈導入智慧綠建築與永續設計理念，預計完工後將提升整體旅運量至8,500萬人次，並以「Smart Green Culture」精神，打造兼具節能與文化意象的國際綠色機場典範。（圖／桃園機場公司提供）

在建築設計方面，正在建構中的第三航廈也導入智慧綠建築理念，不僅同步取得美國LEED與台灣EEWH雙黃金級標章，更以隔音隔熱材料、太陽能發電裝置、照明空調感知系統、雨水回收設計等措施，提升能源效率，並結合「Smart Green Culture」的T3設計理念，創造兼具節能與人性化的營運空間。「我們在第三航廈的設計上，也特別融合海洋波浪與梯田綠堤的意象，不只是綠建築，更希望呈現出台灣文化與自然地景的特色，實現智慧與文化兼具的永續理念。」

此外，桃機也同步推動「機場大聯盟減碳合作計畫」，集結機場園區各大單位共同行動。該合作自2017年推動至今，最新一期（2023～2026年）已有高達85家業者參與，實踐溫室氣體排放的盤查、機場夥伴減量管理、傳達節能減碳新知以及相關教育訓練與減碳獎勵，打造更具整體性的綠色生態系。

▲桃園國際機場旅運量強勢回溫，預估2025年底將突破4,900萬人次，有望刷新歷年紀錄，展現國門地位與營運韌性。（圖／記者王星尹攝）

楊偉甫指出，桃園機場在疫情期間雖然客運量一度下滑到僅90萬人次，但團隊堅守崗位，展現出高度的韌性與調適力。隨著全球航空市場復甦，今年桃園機場旅運量恢復疫情前水準，甚至年底預計可突破4,900萬人次，有望刷新歷史紀錄！

面對未來，他強調，「減碳不是機場公司的單打獨鬥，而是所有合作夥伴的共同責任。我們會持續汰換節能設備、強化能源監控、導入智慧管理系統，並深化跨部門合作，攜手朝向2050年淨零目標穩健邁進。」在全球永續浪潮下，桃園機場正以實質行動，打造引領亞太的綠色航空典範。