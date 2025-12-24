中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

為什麼中國這麼在乎日本升息？財信傳媒董事長謝金河（老謝）直言，答案恐怕不在日本，而在中國自己。

謝金河在個人臉書上指出，自12月以來，中國網路直播平台密集放送「日本升息、血洗華爾街」、「日圓加息、全球崩塌」等恐嚇式言論，甚至點名三種資產必須立刻拋售，口徑高度一致，營造出宛如世界末日的氛圍，連台灣部分經濟評論也跟著附和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，日本銀行18日如期再升息一碼，政策利率來到0.75%，市場反應卻完全打臉這些說法。謝金河表示，日銀升息後，全球股市不跌反漲，日圓也未出現劇烈升值，顯示所謂「巨大衝擊」根本沒有發生。

眼看恐嚇論調失靈，中國網路輿論隨即急轉彎，開始改口喊出「日本加息，中國起飛」、「日本升息，拉爆中國」，甚至在日圓不升反貶上大作文章。謝金河分析，這些說法多半來自對去年8月日本首度升息的陰影，當時日股單日重挫4451點、跌幅12.4%，日圓也從161.96急升至139.58，讓不少中國網評人誤以為歷史會再次重演。

但謝金河強調，去年日本結束零利率，資金結構大轉彎，市場震盪本來就大；如今日本企業與家庭已清理泡沫，財務體質改善，日本經濟邁向正常化，這次升息是「合理且可預期的過程」。日銀提前溝通，也讓市場視為利空出盡，反而推升股市走勢。

從利率結構來看，謝金河指出，日本未來利率仍有望朝1.5%前進，至少還有三碼空間。日本10年期公債殖利率已達2.072%，高於中國的1.84%；日本30年期公債殖利率3.436%，與美國的利差只剩約1.4%，反觀中國30年期公債殖利率僅約2.23%，且利率還在持續下滑。

他直言，這一幕與1990年後日本進行資產負債表修復的過程極為相似，「日本正在把通縮的棒子交給中國」。中國房地產泡沫的調整才正要開始，許多人即使賣掉房子，仍然無法還清債務。

謝金河最後一針見血指出，這次日本升息讓中國全神貫注，表面上是在關心日本，實際上，更多人是在害怕自己即將面對的未來。

