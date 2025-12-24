東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

▲東森國際資深副總經理鄭應娜擁有50年資歷。（圖／東森國際提供）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)昨(23)日發布重大訊息，在公司任職長達50年的發言人暨財務主管，資深副總經理鄭應娜本月底即將退休，發言人職務由管理部副總經理周惠英接任，財務主管工作則由財務部協理王玲接任。

▲謝承宏(右)赴高雄科技大學演講獲頒感謝狀。（圖／取自高科大官網）

陽明海運(2609)旗下的光明海運，原由陽明總經理白崑榮兼任董事長，近期由光明總經理郭志成升任董事長，遺缺由擔任過東森國際海運事業部協理、信友實業總經理的謝承宏博士接任。

鄭應娜現年73歲，1975年東森國際的前身遠東倉儲設立時就進入公司會計部門工作，2000年公司更名為遠森網路科技公司，2005年因公司多角化經營，跨入零售、媒體、觀光等領域，更名為東森國際，鄭應娜歷經趙常恕、袁忠渭、王令麟與廖尚文四位董事長，深獲長官器重，在工作滿25年時辦理退休，退休後經重聘又工作了25年。

鄭應娜表示，這次是她自己申請退休的，集團高階笑她會不會「退休變成失智的開始」，她沒有特別規劃，但會好好休息、運動與旅行，大女兒一家，她和小女兒都住在林口大社區內，也會好好享受家庭生活。

鄭應娜兼任的東森寵物雲財務部資深副總、遠東倉儲航運財務部資深副總、東林資產財務部資深副總工作都由財務部協理王玲接任。

光明海運新任總經理謝承宏是海洋大學航管所博士，原任東森國際海運事業部協理，2016年因為集團評估國際經濟難料，決定逐步收掉海運事業部，2000年正式退出散裝船運市場，全力深耕新媒體與科技零售等。謝承宏在2020年年底接任信友實業總經理，信友是東鹼(1708)集團關係企業，經營散裝船運。