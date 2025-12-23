ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

▲▼南亞華城合作。（圖／南亞提供）

▲南亞工務部配電盤與華城電機簽約，左為南亞副總劉大成、右為華城副總許逸民。（圖／南亞提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球AI運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求驅動下，南亞（1303）與國內重電領導大廠華城（1519）達成合作共識，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，雙方將結合彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

南亞配電盤廠自1988年開始深耕高壓配電盤領域，客戶涵蓋台積電、鴻海、北捷、台電等指標性企業。2010年更以自製先進絕緣材料及累積多年變壓器設計、製造能力，與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，外銷日本市場實績已超過1,000台；除具備優異的國際品質水準外，生產線更持續導入數位化與智能製造，已完成PLM、MES、APS等系統建置，展現堅實的智慧工廠能力，成為本次與華城共同拓展海外市場的關鍵基礎。

華城電機近年積極佈局全球電力基礎建設市場，承接美國電網升級計畫與大型AI資料中心（Stargate相關）等專案。此次與南亞聯手合作，雙方將在產品開發、案件經營、技術支援、生產協同及市場拓展等面向展開深度合作，有助於提升整體供應鏈韌性、擴大產能規模及產品範圍，以滿足美國電力基礎建設快速成長的需求。

