飾金飆每錢17320元天價　銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

▲銀樓飾金飆新天價。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價驚驚漲，國內銀樓飾金報價今（22）日也創下歷史新高！銀樓開盤即掛出每錢17320元的售價，寫下台灣飾金報價有史以來新天價。雖然不少民眾擔心金價可能回檔，近期仍以「小買小賣、觀望為主」，但銀樓業者信心滿滿笑喊：「還沒到頂，明天繼續漲！」

▲2025年12月22日銀樓牌價，可點圖放大。（圖／記者陳瑩欣翻攝金加家珠寶牌告）

台北市金銀珠寶商業同業公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，這波金價飆漲主要來自國際消息面的強烈推動。美國最新公布的就業數據顯示勞動市場出現降溫跡象，使市場普遍預期聯準會（Fed）最快明年上半年就有可能啟動降息循環。

「下午盤國際金價已經衝到每盎司4418美元，這可不是短期高點，看起來還會繼續往4500美元邁進。」石文信說，這波漲勢與過去不同，除了基本面支撐，還有多重利多因素推波助瀾，包括各國央行持續大量買金、美國總統大選將至引發政策不確定性、以及全球資金找不到避風港等，加上聖誕節假期即將來臨，放大假之前投資客加碼動作也很明顯。

根據市場數據顯示，2025年金價漲幅已超過77%，寫下自1979年以來的最強年度表現。摩根大通（J.P. Morgan）更預測，到2026年第四季，國際金價平均每盎司將達5,055美元，代表金市熱潮還沒退燒。

國內金價部分，受國際金價高檔影響，台北市銀樓今早即調漲飾金報價至每錢17,320元，與去年底相比大漲逾4,000元。雖然高價讓消費者買氣略顯保守，但不少業者認為，「逢低買金」的觀念已經轉變成「趁勢買金」，投資型買盤比重逐漸升高。

「這波黃金熱不是短線炒作，是反映全球資金潮。」石文信強調，目前還沒看到明顯的利空訊號，短期內金價還有再上攻的空間。