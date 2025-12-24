「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）今（24）日最新公布信用卡大數據分析，發現近一年女性在刷卡金額、刷卡筆數、使用卡數3大指標通通贏過男性，「Pay姊」正式站上消費C位。

聯卡中心彙整2024年7月至2025年6月全台男女持卡人資料，女性刷卡金額占比達 52.86%、刷卡筆數 51.66%，使用卡數更高達 55.75%，三項關鍵數據全數超車。聯卡中心總經理呂蕙容直言，信用卡消費不只是付錢方式，而是生活型態的反映，女性早已成為日常消費的主力。

從單卡來看，男性仍走「集中火力」路線，平均每卡年刷 70,383 元、49 筆交易，都高於女性的 62,629 元與 42 筆。簡單說，男生偏好一張卡刷到底，女生則是看回饋、看情境，分卡刷好刷滿。

購物美容女力開掛 跨境網購、交通仍是男生主場

年齡層方面，男女最會刷的族群都落在 40～50 歲，但女性消費力一路延伸到 60 歲仍不手軟；男性則較集中在 30～50 歲。而地區來看，幾乎全台都是女性刷得多，只有 新竹縣市男性消費力特別突出，與科技業聚集、高薪結構密切相關。

產業別更是差很大。女性在百貨、綜合商品零售刷卡金額，直接比男性多出 千億元等級；男性則在公共行政相關支出明顯較高。

傳統性別分工仍看得出來：

男性在汽修、加油、交通消費筆數占比破六成

女性在美髮美容、服飾、藥妝占比超過七成

但界線正在鬆動。近六年來，男性在美容消費的占比持續上升，女性也愈來愈常出現在汽機車相關消費中，顯示「誰該買什麼」早就不是定律。

網購戰場同樣精彩

整體網路交易筆數已占刷卡消費 超過五成，網購早就是日常。女性在國內網購仍穩坐王位，筆數與金額占比約 55%；但跨境網購則由男性領先，無論筆數或金額都接近六成，偏好科技產品、海外電商與旅遊訂房。

至於便利商店，畫風又不同。男性刷得勤，筆數占比 55.48%；女性刷得貴，平均單筆 223 元，比男性高出不少，讓雙方總金額幾乎打平。

呂蕙容表示，這次分析有助於從數據角度理解兩性消費行為與社會變遷，也能成為政策制定與行銷策略的重要參考。未來聯卡中心也將持續透過大數據，解鎖更多「你我每天都在刷」背後的秘密。