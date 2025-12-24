月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

▲台電2026僱員招考簡章今公告，開出769個名額，1月6日至19日開放報名。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台電今（24）日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，本次大舉釋出769個職缺，涵蓋配電、輸電、變電、電機等14類職務，高中職畢業即可報考。報名時間自2026年1月6日至1月19日，初試預定於5月10日在台北、台中、高雄及花蓮四地同步舉行。

台電表示，因應穩定供電與淨零轉型目標，近年持續投入電網韌性與關鍵電力建設，隨著業務量擴大及人力世代交替需求，透過甄試招募電力專業人才。錄取人員須接受1年養成培育，訓練期間起薪約3.7萬元；若實際從事現場技術工作，或具備電力相關專業證照，起薪可望突破4萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從招考類別來看，台電指出，本次招募人數最多的是配電線路維護類436名，其次為輸電線路維護類78名、綜合行政類69名、變電設備維護類43名、電機運轉維護類27名，其餘還包括輸電線路工程、機械運轉維護、土木工程、會計等類別；另開放身心障礙人員報考綜合行政類26名，總計招考769名生力軍，後續也將視業務需要，在初試放榜前公告是否增額錄取。

台電說明，本次甄試採分區招考，考生報名時須確認報考類別與錄取地區；考試當天須攜帶雙證件正本應試。初試（筆試）科目包含國文、英文等共同科目及兩科專業科目，其中國文科取消選擇題，改採寫作測驗。另持有指定技術證照，或曾於全國技能競賽、全國高級中等學校技藝競賽獲獎者，可加計筆試總分。

台電也提醒，因工作性質需求，報考配電線路維護類、輸電線路維護類及變電設備維護類者，須於複試前取得手排小型車駕照。此外，為強化實務導向，複試將加重實作測試比重，除既有的「機械修護類」外，多數電力與工程類別皆將新增或調整實作測驗內容，並納入總成績計算，鼓勵具備現場經驗與專業技術者報考。

台電指出，初試成績預定於2026年7月14日公告，複試則預計於8月4日在台北舉行，內容包含現場測試、實作測試、口試與證件查驗等。完整甄試簡章及工作內容介紹，可至甄試專區查詢。