中遠散運30艘8萬噸多用途船全新設計　可裝穀物、貨櫃與汽車等

▲全新設計的多用途糧食船，可以運穀物、貨櫃、汽車與工程設備等。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

國內散裝船公司高階指出，本月18日大陸中遠海運散貨運輸公司向馬尾造船廠訂造的30艘8萬噸級多用途糧食船，是全新設計，除了可裝載穀物，經過架設鋼架，還可裝載貨櫃、汽車與工程設備等，可以根據市場需求，選運最有利基的貨載，並大賺機會財。

根據大陸媒體報導，這30艘新訂造的船舶將採用優化船型設計，顯著提升貨艙適貨性，除滿足散裝糧食運輸要求外，還兼具裝運貨櫃、雜貨、工程設備及普通乾散貨等多種貨類的能力。這批新船將成為中遠海運散運未來業務結構調整和多元化經營的重要抓手，有望打造公司「第二增長曲線」。

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在新冠肺炎疫情期間，歐洲線每大箱(40呎櫃)運價衝到上萬美元，甚至創下2萬美元天價期間，大陸海運業者就曾臨時改裝散裝船，用來運載貨櫃。

業界高階分析，這次中遠海運散運訂造的巴拿馬極限型多用途糧食船，估計設計發想與疫情期間經驗有關，可以讓船東在某類貨載需求衝高，運價高漲時也能大賺機會財。

歐美驗船業台灣公司高階認為，大陸許多造船廠不論是造船技術或造船品質，都已經相當穩定且良好，才能在去年創下造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標連續15年名列第一，分別佔全球份額的55.7%、74.1%和63.1%的佳績。

像今年簽下29艘內河新能源智慧運輸船的山東新能船業借鑒汽車生產流水線和海船建造模式，在國內率先嘗試將造船分為聯合車間、分段車間、舾裝車間、塗裝車間四個環節，實現了流水線生產。

按照計劃，新能船業2025年將開工160艘、下水100艘，2026年達產240艘。這樣的產能規劃，企業聯合車間共有7條生產線，原本需要400餘名員工，而智能化升級後僅需100多人就能高效運轉，年可加工鋼材10.8萬噸，造船效率是傳統造船方式的2倍。