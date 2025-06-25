新台幣升1.56角探29.38元　又刷3年新高

▲新台幣現鈔示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣升升不息，新台幣兌美元開盤6分鐘升破29.4元大關，不到1小時大升1.56角至29.38元，又刷3年新高，市場關切央行是否阻升。

受到以伊停火影響，美元迅速回弱，美元指數近2日多在97至98之間表現，在以伊戰事打得火熱之際一度來到99，如今停戰市場也趨於冷靜。

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相對美元回弱，新台幣兌美元今日開盤報29.5元，最高來到29.38元，升1.56角，至9點50分升1.4角或0.48%，暫報29.395元。