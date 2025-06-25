快訊／台股收盤大漲241.85點　台積電漲20元收最高1070

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲241.85點，以22430.61點作收，漲幅1.09％，成交量3865.21億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲153.11點開出，指數開高走高，盤中最高達22444.51點，最低22284.52點，終場收在22430.61點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1070元，漲幅1.9％；鴻海（2317）上漲1.5元至162元；聯發科（2454）上漲25元至1295元；廣達（2382）上漲3.5元來到293元；長榮（2603）下跌3.5元至205.5元。

今天漲幅前5名個股為偉訓（3032）上漲7.9元，漲幅10％；康普（4739）上漲4.4元，漲幅9.95％；喬山（1736）上漲16元，漲幅9.94％；東哥遊艇（8478）上漲15元，漲幅9.93％；動力-KY（6591）上漲7元，漲幅9.89％。

跌幅前5名個股則為隆銘綠能（3018）下跌1.45元，跌幅6.82％；上品（4770）下跌18元，跌幅6.43％；華碩（2357）下跌45元，跌幅6.04％；圓裕（6835）下跌2.9元，跌幅5.88％；隴華（2424）下跌5.5元，跌幅5.82％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 偉訓（3032） 86.9 ▲7.9 ▲10.0％ 康普（4739） 48.6 ▲4.4 ▲9.95％ 喬山（1736） 177.0 ▲16.0 ▲9.94％ 東哥遊艇（8478） 166.0 ▲15.0 ▲9.93％ 動力-KY（6591） 77.8 ▲7.0 ▲9.89％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隆銘綠能（3018） 19.8 ▼1.45 ▼6.82％ 上品（4770） 262.0 ▼18.0 ▼6.43％ 華碩（2357） 700.0 ▼45.0 ▼6.04％ 圓裕（6835） 46.45 ▼2.9 ▼5.88％ 隴華（2424） 89.0 ▼5.5 ▼5.82％

資料來源：證交所