快訊／台股收盤大漲241.85點　台積電漲20元收最高1070

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲241.85點，以22430.61點作收，漲幅1.09％，成交量3865.21億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲153.11點開出，指數開高走高，盤中最高達22444.51點，最低22284.52點，終場收在22430.61點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1070元，漲幅1.9％；鴻海（2317）上漲1.5元至162元；聯發科（2454）上漲25元至1295元；廣達（2382）上漲3.5元來到293元；長榮（2603）下跌3.5元至205.5元。
今天漲幅前5名個股為偉訓（3032）上漲7.9元，漲幅10％；康普（4739）上漲4.4元，漲幅9.95％；喬山（1736）上漲16元，漲幅9.94％；東哥遊艇（8478）上漲15元，漲幅9.93％；動力-KY（6591）上漲7元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為隆銘綠能（3018）下跌1.45元，跌幅6.82％；上品（4770）下跌18元，跌幅6.43％；華碩（2357）下跌45元，跌幅6.04％；圓裕（6835）下跌2.9元，跌幅5.88％；隴華（2424）下跌5.5元，跌幅5.82％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|偉訓（3032）
|86.9
|▲7.9
|▲10.0％
|康普（4739）
|48.6
|▲4.4
|▲9.95％
|喬山（1736）
|177.0
|▲16.0
|▲9.94％
|東哥遊艇（8478）
|166.0
|▲15.0
|▲9.93％
|動力-KY（6591）
|77.8
|▲7.0
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隆銘綠能（3018）
|19.8
|▼1.45
|▼6.82％
|上品（4770）
|262.0
|▼18.0
|▼6.43％
|華碩（2357）
|700.0
|▼45.0
|▼6.04％
|圓裕（6835）
|46.45
|▼2.9
|▼5.88％
|隴華（2424）
|89.0
|▼5.5
|▼5.82％
資料來源：證交所
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