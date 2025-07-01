「1000元客家幣」7月1日開始登記！抽籤、領取、流程資格一次看

▲「數位客家幣」7月1日開放登記。（資料照／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

客委會為鼓勵民眾走進客家文化，推出1000元「數位客家幣」，共有28萬份，7月1日到5日採分流登記，並在7月30日抽籤，8月1日匯入APP後就能使用，《ETtoday新聞雲》整理出懶人包，領取資格、時間、流程一次帶您看懂。

｜領取資格｜

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1. 通過客語能力認證者：不限年齡，只要通過114年度客語能力各級認證皆可領取；若是不同腔調認證，則可以分別領取，符合資格者，7月1日起會寄送客家幣紙本QR Code信件。

2. 已獲得表揚的客語家庭成員：通過認證者即列為發放對象；若原先是透過拍攝影片獲得表揚，也可更新講客生活影片，經確認後將列入發放對象。

3. 一般民眾（年齡18至49歲）：於期間內在APP登記，中籤後則可使用。

▲客家幣合作金融機構與電支機構。（圖／翻攝客委會官網）

｜如何登記、分流登記時間｜

登記時間為7月1日上午9時，至7月30日中午12時前，民眾可透過17家合作銀行、電子支付數位錢包App進行登記，但為了避免登記系統塞車，7月1日到5日是採分流登記，7月6日至7月30日中午12點止，所有符合資格者皆可前往登記。

7月1日（二）：身分證字號尾數0、1登記

7月2日（三）：身分證字號尾數2、3登記

7月3日（四）：身分證字號尾數4、5登記

7月4日（五）：身分證字號尾數6、7登記

7月5日（六）：身分證字號尾數8、9登記

抽籤時間：7月30日下午2時，客委會依身分證字號尾數抽籤，並將結果公布於活動網站。

｜如何消費使用｜

8月1日「客家幣數位券」就會成功匯入APP內，民眾可於全國11個縣市，70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描，或是掃描店家TWQR並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用期間自2025年8月1日起，至2026年6月30日止。

｜加碼優惠｜

客委會表示，為了刺激符合18至49歲民眾踴躍登記，有15家合作金融機構針對優先登記之中籤民眾提供加碼優惠100元，共計4萬5000份，先搶先贏，送完為止。（實際加碼優惠以各家機構說明為主）

▼民眾中籤後，可依照下圖消費使用。（圖／翻攝客委會官網）