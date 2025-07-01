台幣狂升勞動基金前5月慘虧近3千億　新制勞退每人損失1.5萬

▲勞動部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣匯率波動過大，勞工也受傷！勞動部今（1）日公布最新勞動基金運用績效，受匯率波動劇烈等影響，5月單月虧損新台幣929億元，整體勞動基金今年截至5月底總虧損2919.7億元，收益率負4.26%。而涉及1292萬勞工的新制勞退基金，因帳面虧逾2000億元，平均每人帳面損失逾1.5萬元。

勞動部勞動基金運用局今（1）日公告最新勞動基金運用績效，整體勞動基金截至 115年5月底止，規模為 6 兆 8949 億元，較上月（4）的7 兆 1034 億元，整體基金縮水達2085億元，今年以來帳面虧損2919.7億元、跌幅4.26％。

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各基金表現方面，新制勞退基金規模為 4 兆 5549 億元，收益率-4.32％，5月單月虧損734億元，今年以來帳面虧損達2039.1億元。以有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工因川普關稅戰，帳面損失達1萬5783元。

舊制勞退基金規模為 1 兆 282 億元，收益率-4.17％，今年以來虧損377.9億元；勞保基金規模仍勉力維持在兆元之上、達 1 兆 804 億元，今年以來虧損467.3億元、收益率-4.66％；就保基金規模為 1743 億元，收益率-2.01％；勞職保基金規模為 374 億元，收益率 0.76％；積欠工資墊償基金規模為 196 億元，收益率為-1.48％。

勞金局指出，長期而言，整體勞動基金近 10年平均收益率為 5.75％，國保基金近 10 年平均收益率為 6.18％，長期投資績效穩健。

