「國防等級晶片」被中資併購　還能下單台積電

▲經濟部長郭智輝來自半導體產業，應避免半導體技術外流到中國。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

老牌光通訊廠索爾思光電遭中資併購，該公司擁有的先進半導體技術屬國防等級，卻驚傳早已經外流到中國，爆料人士對本刊表示，索爾思早在2016年和2021年就2度賣給中資，該公司設計的3奈米和5奈米晶片卻還能在台積電下單，顯示技術和財務實力不容小覷。

索爾思在台已29年歷史，前身為嘉信光電，是由任職於貝爾實驗室的台籍專家黃呈嘉博士在1996年成立，主要研發光通訊技術與產品，受到網際網路泡沫衝擊，全球光通訊廠陷入營運困境，2007年美國光通訊廠MRV來台收購嘉信光電，同時與在中國收購的飛博創光電合併，改名為索爾思光電，成為百分之百的外（美）資公司。

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▲輝達CEO黃仁勳看準矽光子可以解決AI資料中心內部大量流動問題，積極與台積電合作。

2016年12月，MRV把索爾思出售給有中資背景的鴻為資本，2021年鴻為資本又將其轉賣給有中國國企背景的启瀾企業及一村資本，2家公司都由江蘇無錫市的國聯發展集團（簡稱國聯集團）控制，國聯集團是無錫市政府出資設立的大型國有集團。「索爾思已連續賣給中資2次了，經濟部卻毫無警覺。」科技業高層搖著頭說。

6月14日，中國最大印刷電路板（PCB）龍頭、深圳證交所上市公司東山精密發出公告，將以人民幣59.35億元（約新台幣240億元）收購位於新竹科學園區的索爾思光電（簡稱索爾思），消息一出立刻引發科技圈討論。「這是個超級敏感的收購案，甚至會引發國安問題！」不願具名的竹科大老闆對本刊表示。

為何一家名不見經傳，又未上市的竹科業者被收購，會引發國安問題？「索爾思的高速傳輸網路晶片，就是在竹科設計，還下單給台積電生產5奈米，甚至3奈米用在1.6T超高速傳輸的DSP（數位訊號處理器晶片），這種技術已是國防等級，可用在高速雷達感測系統、飛彈與無人機系統和AI（人工智慧）輔助作戰系統。」一位憂心索爾思手中先進技術遭中國業者鯨吞的爆料人士對本刊說。

由於在台積電投片生產先進製程晶片，需要投入龐大資金，光是一款3奈米晶片，估計至少就要燒掉10億元。「目前僅有蘋果、輝達與高通等大咖負擔得起，但索爾思能在台積電投3奈米晶片，代表技術跟財務實力都非泛泛之輩。」爆料人士直言。

▲台積電先進製程投資金額巨大，投片要付出昂貴代價。

此外，索爾思手中更擁有時下最夯的矽光子技術，「索爾思雖分布兩岸，在中國成都和常州的封裝廠均屬於成熟製程，反而台灣有超過600位員工與工程師，規模比許多上市櫃IC設計公司都還大，加上研發的主要產品就是給AI連接用的矽光子雷射晶片，等於是索爾思的技術核心，若流入對岸手裡，對台灣AI產業發展重傷。」該人士正色說，「經濟部長郭智輝來自半導體產業，投審司應做好把關，避免攸關國安的先進半導體技術偷偷被轉移到中國。」



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