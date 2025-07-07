胡塞相隔半年出手襲擊商船、船隻重返紅海時程再延　對航商實為利多

▲葉門胡塞武裝攻擊經過商船資料照。（圖／路透社）

記者張佩芬／台北報導

本周日(6日)一懸掛賴比瑞亞國旗、希臘船東所有散裝船「魔法海洋」號，在葉門海岸附近遭胡塞武裝襲擊，船隻嚴重受損，船員被迫棄船；這是胡塞自去年12月26日以來，首次襲擊商船，使得商船重返紅海時程再度延後，而對眼前船噸過剩日趨嚴重，且因關稅問題估計下半年貨量衰退的貨櫃船運市場來說，實際上是利多。

業界高階指出，自胡塞攻擊商船，多數商船被迫繞行好望角之後，估計讓貨櫃船公司配置在歐洲與的地中海線的運力增加約10%，如果紅海復航，市場將釋出10%運力，會讓船噸過剩問題非常突顯。

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去年年底全球第二大船舶經紀公司，英國Braemar提出的報告中指出，2024年貨櫃船運力過剩原估達到12-13%，高於2023年的9%左右，但因紅海改道打破了這一預測，使得實際過剩運力壓低到3-4%左右。

今年新船的交付將再次加劇運力供應過剩，即使加入紅海改道因素，供應過剩預計將從2024年的3-4%增加到2025年的7-8%，而如果紅海復航，運力過剩將拉高到逾17%，因此紅海危機解除實非貨櫃船公司所樂見。

胡塞這次襲擊事件，根據英國海上貿易行動(UKMTO)和海事安全公司Ambrey的說法，這艘船屬於Allseas Marine，在被多架海上無人機擊中後被迫棄船，所有船員都被一艘路過的商船安全救出。Allseas Marine最近有幾艘船停靠以色列，船隻估計可能會沉沒。

胡塞武裝在聲明中指出，四架海軍無人機襲擊了一艘船，被襲擊的船隻符合葉門針對船隻的標準。此次襲擊突顯出5月份達成的停火協定可能破裂，根據協定，川普政府同意暫停美國對胡塞武裝陣地的打擊，胡塞則保證將停止干擾中東關鍵航道上的商業航運。

這一事件發生在以色列-伊朗衝突和美國6月份空襲伊朗核設施後，地區不穩定升級之際，而以色列則連夜襲擊了葉門胡塞武裝控制的多個港口，並瞄準了20個月前被胡塞武裝佔領的日本汽車運輸船「銀河領袖號」。