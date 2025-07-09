川普50%關稅受惠股　第一銅跳空漲停

▲美國總統川普宣布對進口銅加徵50%關稅。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國總統川普將針對銅進口加徵50%關稅影響，美國COMEX銅期貨價格跳漲超過17%，達到歷史新高，銅價大漲，激勵今（9）日第一銅（2009）以跳空漲停價35.4元開出，截至9點半為止，漲停委買仍有3千多張，華新（1605）、大亞（1609）早盤漲幅落在4～5%。

第一銅股價在3月底對等關稅前從48.75元波段高檔，急速下挫摜破30元大關，來到29.9元波段低點，近期則是在33～35元區間整理，今日受到利多加持，股價跳空漲停。

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《路透社》、《彭博社》報導，美國COMEX銅價期貨價格在紐約當地時間下午1點07分上漲至每磅5.8955美元，創下歷史新高。

銅是電動車、軍事設備、電力網以及許多消費品至關重要的金屬，為視為關鍵原物料之一。RBC 資本市場的分析師表示，如果關稅實施，銅價格和銅公司股票可能會出現短期波動。

川普原向外發言表示將會加徵50%銅關稅，但未揭露實施日程，不過美國商務部部長Howard Lutnick在CNBC的採訪中表示，銅關稅可能會在 7 月底或 8 月 1 日正式實施。

今年2月，政府宣布對美國銅進口進行所謂的第232條調查。調查的截止日期是 11月，但美國政府表示審查已經完成。

綜合外電資訊，美國每年約有一半的銅需求依賴進口，且僅有三家銅冶煉廠。近年來，美國各地的大型銅礦項目因多種原因遭遇強烈反對，包括力拓(Rio Tinto)的Resolution銅礦項目在亞利桑那州，以及北方王朝礦業公司的Pebble銅礦項目在阿拉斯加。

全球最大銅生產商之一，總部位於鳳凰城的 Freeport-McMoRan股價在周二交易中一度上漲超過 5%。該公司去年在美國生產了57萬1530公噸的銅。Freeport認為美國銅關稅將使其受益，但擔心關稅可能對全球經濟造成傷害，並建議川普專注於促進美國銅生產。