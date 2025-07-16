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緯創數技投控董金援小40歲女密友　資歷顯赫獲邀「黃仁勳兆元宴」

幾年前緯育國際化人才培育場合中，黃柏漙以副董身分現身，對集團的職業訓練頗有貢獻。

▲幾年前緯育國際化人才培育場合中，黃柏漙以副董身分現身，對集團的職業訓練頗有貢獻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黃柏漙與女密友的出身來自完全不同的世界，能夠穩定交往十年，可見其中浪漫的程度。至於黃柏漙所處的「世界」，可從今年5月輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」中見到，當時黃柏漙與廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢都有一併受邀出席；從這場所謂「科技業同樂會」可見，黃柏漙所來往的都非富即貴。

黃柏漙在緯創集團上的簡介，看得出位高權重。（翻攝自緯創官網）

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▲黃柏漙在緯創集團上的簡介，看得出位高權重。

據報，已從「緯創副董」漸退幕後的黃柏漙，在官方網站上被介紹的頭銜是緯創數技投控董事長，「黃柏漙現任緯創數技投控董事長暨總經理，畢業於大同大學工業產品設計學系及國立政治大學企業管理研究所企業家班第20屆。歷任聲寶公司的工業設計、宏碁電腦工業設計處副總經理、緯創資通可攜式電腦事業群總經理，緯創總經理兼執行長及副董事長。」除了位高權重之外，背景也相當顯赫。

黃柏漙（左二）5年前出席集團的記者會，顯示他在緯創發展AI等領域方面十分重要。

▲黃柏漙（左二）5年前出席集團的記者會，顯示他在緯創發展AI等領域方面十分重要。

此外，本刊2022年以「緯創迎戰5G、AI、雲端等新科技服務」的相關報導裡頭，除了引述董事長林憲銘的願景，亦有提及「緯創副董事長兼緯謙董事長」黃柏漙預告：『最快今年下半年在新竹或南科就能導入5G企業專網，率先著重廠內建置，從軟體技術、平台車輛控制，開發 AMR移動機器人和自駕車。』」

今年5月，黃仁勳舉辦「兆元宴」邀請台廠供應鏈夥伴餐敘，雖然黃柏漙沒在畫面中出現，但當天有出席。

▲今年5月，黃仁勳舉辦「兆元宴」邀請台廠供應鏈夥伴餐敘，雖然黃柏漙沒在畫面中出現，但當天有出席。

同時黃柏漙也提示集團的未來發展重點，「哪邊台商多就往哪邊走，儘速部署東南亞市場，並將智慧醫療列為重心項目。」談話內容可以得知，難怪黃柏漙可跟那些兆元宴老闆們同進同出。


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關鍵字： 鏡週刊緯創

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