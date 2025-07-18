關稅談判複雜　謝金河：政府可向民眾透露過程問題點

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國陸續公布對於各國關稅的稅率，然而，台灣關稅尚未公布，財信傳媒董事長謝金河以「關稅是國家的眾人之事，不是一黨之私」為題撰文，文中提到他對關稅談判的觀察，除了英國是10%的稅率之外，到目前為止，最低的是印尼19%，菲律賓20%，越南的本地生產製造20%，還沒有出現15%以下的。

謝金河認為，川普的對等關稅，其實是很不對等，現在越南，印尼對美國零關稅，中國對美國也只有10%，台灣要取得更低的稅率，恐怕必須在對美國的關稅有大幅讓步，例如，汽車，農產品，如果零關稅？可能必須要有配套的救濟措施。政府在談判過程中，不妨把談判遇到的問題，透露給國人知道。

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以下為謝金河全文：

關稅是國家的眾人之事，不是一黨之私

台中市長盧秀燕應林伯豐之邀，到三三會演講，這回她＂不是談台中市政，而是直指關稅，這是她參選黨主席的起身炮，也是競逐大位的初試啼聲。

這回她直指關稅，她認為超過10%企業會受創嚴重，她也直指關稅與????率夾殺，本土產業會陷入生死關頭。針對這兩個議題，我試著來回答！

首先是川普揮舞關稅大刀迄今，除了英國得到10%的稅率外，到目前為止，最低的是印尼19%，菲律賓20%，越南的本地生產製造20%，還沒有出現15%以下的，如果按照盧市長的說法，全球每一個國家的企業都會受創很嚴重。

台灣的關稅能談到多少？我聽到很多版本，最高的有人跟我說35%，最低也有人跟我說9.5%，我都只是聽聽，因為最後還是要看川普的自由心證，不好猜！即使是稅率喊很高，也是川普逼你來談判，看看我們要付出什麼代價？這次越南，印尼都低頭，把對美國進口關稅降至零。

川普的對等關稅，其實是很不對等，現在越南，印尼對美國零關稅，中國對美國也只有10%，看起來川普要的是各國對美國的零關稅。台灣要取得更低的稅率，恐怕必須在對美國的關稅有大幅讓步，例如，汽車，農產品，如果零關稅？可能必須要有配套的救濟措施。政府在談判過程中，不妨把談判遇到的問題，透露給國人知道。

盧市長說10%，也等於告訴大家，台灣的關稅只要超過10%，那是政府無能，她已經在舖陳把關稅談判的失敗丟給政府。我把現在川普宣布的稅率列出清單，大家可以一目了然。關稅是大家的事，絕不是一黨之私。

其次是滙率的問題，我對這次央行放手讓台幣大升值也很不以為然！一直以來，台幣的升貶都很緩和，這次央行突然鬆手，而且是日圓，韓元都沒有大幅升值，只有台幣狂升，這當然會造成可怕的滙損。面對第二季台幣狂升，企業攤出來的滙損都很可怕。

進入第三季，美元指數下跌逾10%後已經穩住，新台幣最好能在29到30之間讓企業調適一下。????率的波動加大，企業也要努力升級，坐著等老天賞飯吃的時代過去了。

台塑四寶公布第二季季報，合計虧損超過250億元，台泥在困難中，三元電池失火更加雪上加霜。

關稅，滙率的變數一直盤旋在上空，企業必須奮力求變，全世界的企業都面對同樣的難題！今天台積電法說會公布季報，照樣給大家一張漂亮成績單！

