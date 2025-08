專訪／永豐銀曹為實董事長的金色盔甲　台灣金融市場國際化的建言

▲ 永豐銀曹為實董事長的金色盔甲,台灣金融市場國際化的建言。(採訪撰稿/記者王威智;攝影剪輯/記者姜國輝)

在辦公室牆上,掛著一排漫威英雄。鋼鐵人、雷神索爾、美國隊長,看似童趣,實則是曹為實給自己,也給台灣金融人的提醒!這場全球資本市場的戰役,不只是專業的比拚,更是信念的對決。台灣要成為「亞太資產管理中心」需發展台幣計價商品,強化台灣在國際舞台的競爭力 。

❝ If you work hard and smart,good things will happen. ❞

當你既用心努力,同時聰明的善於發揮自己的優勢,好事自然會發生

永豐銀行董事長曹為實,曾在華爾街及多家外商投行闖蕩近30年,歷經亞洲金融風暴、全球次貸危機,曾任職於花旗、高盛、瑞銀與摩根士丹利等國際知名金融機構。看盡金融市場潮起潮落後,他本已在美國規劃退休生活,卻在幾年前選擇回到台灣,接下永豐銀行董事長。問他為什麼?他只說了一句話:「我心中一直有一個使命感,希望能將經驗與所學傳承,就留在這塊土地上。」他語氣平淡,卻不容質疑。

從市場樓上的孩童,到華爾街的高手

曹為實的故事,從富裕到清貧,再到金融高管,像極了漫威英雄的成長史。童年時期,他曾住在寬敞大宅,但小學前夕,家境因父親經商失敗跌落谷底,一家人搬到熱鬧菜市場樓上的小公寓。他回憶:「從國中起便利用暑假打工賺取學費,大學時期靠家教自立,從未依賴家裡一分錢。」貧窮成為他生命的催化劑。

他就讀清華大學理工系,紮實的數理背景奠定了他後來在金融圈獨當一面的基礎。畢業後進入台大MBA就讀,結合理工思維與管理知識,讓他快速掌握金融商品與市場動態。第一份工作是花旗銀行,一年後被派往紐約華爾街,從此踏入全球資本中心的核心戰場。

華爾街:殘酷競技場,信心是唯一武器

「進入交易市場後,我才真正知道什麼叫競爭。」曹為實說。他當時負責的是金融衍生性商品,依靠複雜的數學模型估價,面對的對手多是哈佛、耶魯、哥倫比亞等名校出身的金融精英。

他坦言:「他們有的連對話都帶著敵意,競爭非常激烈。但我不害怕,當時我做的是衍生性金融商品交易,因為數學底子不錯,無論是計價模型、報價邏輯或系統問題,我都能自己解決。」他笑著說,「老美都習慣叫後台幫忙,我則是自己動手,不靠別人,這就是差別。」最重要的,其實是「信心」兩字。他說:「我從來不懷疑自己會比別人差,因為我有信心善用我的優勢也能做得比其他人好。」

「我不能只為自己而活」回台灣,是一種責任

外商投行打滾多年,曹為實於2015年決定退休,且早已在美國安頓生活。他回憶說:「我是基督徒,我們全家都已經搬到美國生活了,但心裡一直有一個聲音、給了我身為金融人的使命感,想把經驗帶回台灣,對這塊土地有所貢獻。」

2017年回台擔任銀行顧問,之後又在多方邀請下出任永豐銀行董事長,他強調,「台灣並不缺人才,缺的是能讓人才發揮的舞台和一份堅定的信念。」

銀行家如醫生,守護的是第二生命

「金融不是華麗的紙上富貴,而是守護、管理客戶的第二生命,也就是客戶的財富。」曹為實比喻,銀行家猶如醫生,醫生守護人的身體健康,銀行家守護人們的財富安全。

他提出「銀德」概念,強調誠信是金融人的根基,「最好的交易,是建立在長期信任,而非一時的利益交換。」

這種信念也讓他在國際金融圈贏得高度尊重,曾主導多起數十億美元交易,成為亞洲區最資深的交易主管之一。他說:「台灣的年輕人潛力巨大,也正是在地風情與性格特質,格外契合金融產業的發展需求。」

台灣年輕金融人才:實力有餘,缺乏自信與國際視野

曹為實面試過數千位亞洲年輕人,深感台灣求職者的三大優勢:勤奮、誠信與強大抗壓力,但同時也看到普遍存在的「自信不足、缺乏國際視野」。他直言:「語言不是問題,現在連 ChatGPT 都可以幫你翻譯了,語言不該成為藉口。關鍵是你敢不敢踏出去,敢不敢面對挑戰。」他還分享自己的座右銘,希望這句話能激勵台灣年輕金融人勇敢前行。

❝ 苦難是化了妝的祝福,挫敗是戴了面具的得勝 ❞

金融國際化的核心:打造多元台幣資本市場

面對全球金融局勢劇變,曹為實提出,台灣要成為亞太資產管理中心,不能再僅依賴美元計價的商品。「台灣需要發展更多台幣計價的金融商品,從現貨到衍生性金融商品,從股票及債券到ETF及不動產投資信託(REITs), 從上市櫃產品到私募產品,讓市場工具多元化、深度更廣。 可以吸引外國機構來投資多元化的台幣產品及市場,台灣才是真正的亞太資產管理中心,也起到金融政治穩定的狀態。」

他建議政府加速金融制度改革,打造更彈性的監理環境與創新條件。「綠色金融、地緣政治風險、碳稅等因素正重新定義全球資本規則,台灣若再慢半拍,將失去更多競爭力。」

自信與信念,是你真正該穿上的盔甲

對曹為實而言,金融是一場持久戰,沒有萬無一失的策略,只有持續堅定的信念。他語重心長地說:「當你相信自己,就不怕失敗;當你願意踏出舒適圈,才有可能贏。」

曾經靠著信心在華爾街闖出一條路,如今回到台灣,他希望把這份信念傳遞給下一代,助他們披上屬於自己的鋼鐵盔甲,面對未來的挑戰。

