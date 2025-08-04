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專訪／永豐銀曹為實董事長的金色盔甲　台灣金融市場國際化的建言

▲ 永豐銀曹為實董事長的金色盔甲，台灣金融市場國際化的建言。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

在辦公室牆上，掛著一排漫威英雄。鋼鐵人、雷神索爾、美國隊長，看似童趣，實則是曹為實給自己，也給台灣金融人的提醒！這場全球資本市場的戰役，不只是專業的比拚，更是信念的對決。台灣要成為「亞太資產管理中心」需發展台幣計價商品，強化台灣在國際舞台的競爭力 。

❝ If you work hard and smart,good things will happen. ❞
當你既用心努力，同時聰明的善於發揮自己的優勢，好事自然會發生

永豐銀行董事長曹為實，曾在華爾街及多家外商投行闖蕩近30年，歷經亞洲金融風暴、全球次貸危機，曾任職於花旗、高盛、瑞銀與摩根士丹利等國際知名金融機構。看盡金融市場潮起潮落後，他本已在美國規劃退休生活，卻在幾年前選擇回到台灣，接下永豐銀行董事長。問他為什麼？他只說了一句話：「我心中一直有一個使命感，希望能將經驗與所學傳承，就留在這塊土地上。」他語氣平淡，卻不容質疑。

▲▼ 永豐銀董事長曹為實 。（圖／記者王威智攝）

▲ 永豐銀行董事長曹為實 。（圖／記者姜國輝攝）

從市場樓上的孩童，到華爾街的高手
曹為實的故事，從富裕到清貧，再到金融高管，像極了漫威英雄的成長史。童年時期，他曾住在寬敞大宅，但小學前夕，家境因父親經商失敗跌落谷底，一家人搬到熱鬧菜市場樓上的小公寓。他回憶：「從國中起便利用暑假打工賺取學費，大學時期靠家教自立，從未依賴家裡一分錢。」貧窮成為他生命的催化劑。

他就讀清華大學理工系，紮實的數理背景奠定了他後來在金融圈獨當一面的基礎。畢業後進入台大MBA就讀，結合理工思維與管理知識，讓他快速掌握金融商品與市場動態。第一份工作是花旗銀行，一年後被派往紐約華爾街，從此踏入全球資本中心的核心戰場。

▲▼ 。（圖／永豐銀行提供）

▲曹為實從國中打工自付學費，大學起完全經濟獨立，一路自立自強、不靠家中援助。（圖／永豐銀行董事長曹為實提供）

華爾街：殘酷競技場，信心是唯一武器
「進入交易市場後，我才真正知道什麼叫競爭。」曹為實說。他當時負責的是金融衍生性商品，依靠複雜的數學模型估價，面對的對手多是哈佛、耶魯、哥倫比亞等名校出身的金融精英。

他坦言：「他們有的連對話都帶著敵意，競爭非常激烈。但我不害怕，當時我做的是衍生性金融商品交易，因為數學底子不錯，無論是計價模型、報價邏輯或系統問題，我都能自己解決。」他笑著說，「老美都習慣叫後台幫忙，我則是自己動手，不靠別人，這就是差別。」最重要的，其實是「信心」兩字。他說：「我從來不懷疑自己會比別人差，因為我有信心善用我的優勢也能做得比其他人好。」

「我不能只為自己而活」回台灣，是一種責任
外商投行打滾多年，曹為實於2015年決定退休，且早已在美國安頓生活。他回憶說：「我是基督徒，我們全家都已經搬到美國生活了，但心裡一直有一個聲音、給了我身為金融人的使命感，想把經驗帶回台灣，對這塊土地有所貢獻。」

2017年回台擔任銀行顧問，之後又在多方邀請下出任永豐銀行董事長，他強調，「台灣並不缺人才，缺的是能讓人才發揮的舞台和一份堅定的信念。」

▲▼ 。（圖／永豐銀行提供）

▲▼曹為實在外商投行打滾近30年，台灣人才誠信佳但欠缺主動與國際視野，自信與信念，是真正該穿上的盔甲。（圖／永豐銀行董事長曹為實提供、記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

銀行家如醫生，守護的是第二生命
「金融不是華麗的紙上富貴，而是守護、管理客戶的第二生命，也就是客戶的財富。」曹為實比喻，銀行家猶如醫生，醫生守護人的身體健康，銀行家守護人們的財富安全。

他提出「銀德」概念，強調誠信是金融人的根基，「最好的交易，是建立在長期信任，而非一時的利益交換。」

這種信念也讓他在國際金融圈贏得高度尊重，曾主導多起數十億美元交易，成為亞洲區最資深的交易主管之一。他說：「台灣的年輕人潛力巨大，也正是在地風情與性格特質，格外契合金融產業的發展需求。」

台灣年輕金融人才：實力有餘，缺乏自信與國際視野
曹為實面試過數千位亞洲年輕人，深感台灣求職者的三大優勢：勤奮、誠信與強大抗壓力，但同時也看到普遍存在的「自信不足、缺乏國際視野」。他直言：「語言不是問題，現在連 ChatGPT 都可以幫你翻譯了，語言不該成為藉口。關鍵是你敢不敢踏出去，敢不敢面對挑戰。」他還分享自己的座右銘，希望這句話能激勵台灣年輕金融人勇敢前行。

❝ 苦難是化了妝的祝福，挫敗是戴了面具的得勝 ❞ 

▲▼永豐銀行,永豐金控,銀行櫃檯。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼曹為實認為銀行家的「銀德」尤為重要，視客戶財富如醫生照顧生命般嚴謹，才能建立長期信任。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永豐銀行,永豐金控,銀行櫃檯。（圖／記者姜國輝攝）

金融國際化的核心：打造多元台幣資本市場
面對全球金融局勢劇變，曹為實提出，台灣要成為亞太資產管理中心，不能再僅依賴美元計價的商品。「台灣需要發展更多台幣計價的金融商品，從現貨到衍生性金融商品，從股票及債券到ETF及不動產投資信託(REITs)， 從上市櫃產品到私募產品，讓市場工具多元化、深度更廣。 可以吸引外國機構來投資多元化的台幣產品及市場，台灣才是真正的亞太資產管理中心，也起到金融政治穩定的狀態。」

他建議政府加速金融制度改革，打造更彈性的監理環境與創新條件。「綠色金融、地緣政治風險、碳稅等因素正重新定義全球資本規則，台灣若再慢半拍，將失去更多競爭力。」

自信與信念，是你真正該穿上的盔甲
對曹為實而言，金融是一場持久戰，沒有萬無一失的策略，只有持續堅定的信念。他語重心長地說：「當你相信自己，就不怕失敗；當你願意踏出舒適圈，才有可能贏。」

曾經靠著信心在華爾街闖出一條路，如今回到台灣，他希望把這份信念傳遞給下一代，助他們披上屬於自己的鋼鐵盔甲，面對未來的挑戰。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲曹為實呼籲推動金融改革，發展台幣計價商品，強化台灣成為亞太資產管理中心的競爭力 。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字： 曹為實永豐銀行金融人物專訪台灣資本市場台幣計價商品金融人才國際金融金融教育信心與責任曼威英雄精神

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