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LINE GO用戶破461萬人　推出南部專屬夏日活動吸客

▲LINE GO的小黃減碳車有3288輛。（圖／業者提供）

▲LINE GO。（圖／業者提供）

記者高兆麟／台北報導

裕隆集團（2201）與LINE共同經營的LINE GO，到今年6月底為止，車隊破1.5萬輛，用戶破461萬人，上半年整體營收年增約10%，其中租車服務業績年增107%，未來也不排除走向資本市場上市櫃，LINE GO也頻頻祭出優惠活動來吸客，今日也推出「南夏食光祭 Let's LINE GO！」活動，只要到指定合作店家消費，即可獲得限量「LINE GO 優惠刮刮卡」並領取優惠。

LINE GO的前身是2017年設立的Taxi Go叫車平台，2019年與LINE正式展開合作，品牌升級為LINE TAXI，讓用戶可以透過最熟悉的LINE App一鍵叫車，使移動變得更即時、更便利。2023年8月裕隆旗下的汽車融資公司裕融斥資9.5億元，取得LINE TAXI服務提供商觔斗雲聯網科技公司50.7％股權，成為最大股東。

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之後公司服務持續擴充至其他移動解決方案，包含叫車、租車、機場接送、包車、代駕、充電站等，因此再次將品牌升級為「LINE GO」，一個以科技為核心，為用戶打造貼近生活 、 彈性多元的移動平台 。

LINE GO今日也宣布即日起～8/31推出「南夏食光祭 Let's LINE GO！」號召消費者一起用最Chill的方式探索中南部風味美食。

LINE GO表示，結合臺中、臺南、高雄三地共 50 家人氣餐廳、甜點、酒吧、飲品品牌合作，從白天早午餐、午後冰品、到夜晚微醺小酌，希望打造一場結合數位移動服務與城市味蕾的夏日移動盛宴。

LINE GO也表示，此活動以「探索城市地圖，收集專屬好康」為主題，透過 LINE GO平台帶領消費者輕鬆穿梭城市角落。無論是前往「雛菊見」享用文青系早午餐、在「勝博殿」大啖酥脆炸豬排，或夜晚造訪台南「榕洋行」小酌，LINE GO 都是最懂你行程節奏的移動夥伴，讓每一次美食踩點，都能便捷地安排交通規劃。

LINE GO說明，活動期間至指定合作店家消費，即可獲得限量「LINE GO 優惠刮刮卡」，張張有獎，乘車優惠面額由新台幣10元至200元等不同驚喜，限定於臺中市、臺南市、高雄市區域使用。透過 LINE 搜尋「@LINEGOTW」加入 LINE GO 官方帳號並完成註冊，掃描刮刮卡上的 QR Code 即可輕鬆領取優惠券。

LINE GO也指出，未來三年主要成長目標，要做出差異化的市場競爭策略，致力成為最懂用戶的移動夥伴，透過結合社群與科技，打造一站式的智慧交通平台。用戶透過LINE GO單一入口就可驅動多種服務，只要透過LINE就能完成叫車、租車、機場接送、代駕、包車、充電等多元交通需求，一站解決日常移動的大小事。

關鍵字： LINEGO

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