LINE GO用戶破461萬人　推出南部專屬夏日活動吸客

▲LINE GO。(圖/業者提供)

記者高兆麟/台北報導

裕隆集團(2201)與LINE共同經營的LINE GO,到今年6月底為止,車隊破1.5萬輛,用戶破461萬人,上半年整體營收年增約10%,其中租車服務業績年增107%,未來也不排除走向資本市場上市櫃,LINE GO也頻頻祭出優惠活動來吸客,今日也推出「南夏食光祭 Let's LINE GO!」活動,只要到指定合作店家消費,即可獲得限量「LINE GO 優惠刮刮卡」並領取優惠。

LINE GO的前身是2017年設立的Taxi Go叫車平台,2019年與LINE正式展開合作,品牌升級為LINE TAXI,讓用戶可以透過最熟悉的LINE App一鍵叫車,使移動變得更即時、更便利。2023年8月裕隆旗下的汽車融資公司裕融斥資9.5億元,取得LINE TAXI服務提供商觔斗雲聯網科技公司50.7%股權,成為最大股東。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後公司服務持續擴充至其他移動解決方案,包含叫車、租車、機場接送、包車、代駕、充電站等,因此再次將品牌升級為「LINE GO」,一個以科技為核心,為用戶打造貼近生活 、 彈性多元的移動平台 。

LINE GO今日也宣布即日起~8/31推出「南夏食光祭 Let's LINE GO!」號召消費者一起用最Chill的方式探索中南部風味美食。

LINE GO表示,結合臺中、臺南、高雄三地共 50 家人氣餐廳、甜點、酒吧、飲品品牌合作,從白天早午餐、午後冰品、到夜晚微醺小酌,希望打造一場結合數位移動服務與城市味蕾的夏日移動盛宴。



LINE GO也表示,此活動以「探索城市地圖,收集專屬好康」為主題,透過 LINE GO平台帶領消費者輕鬆穿梭城市角落。無論是前往「雛菊見」享用文青系早午餐、在「勝博殿」大啖酥脆炸豬排,或夜晚造訪台南「榕洋行」小酌,LINE GO 都是最懂你行程節奏的移動夥伴,讓每一次美食踩點,都能便捷地安排交通規劃。



LINE GO說明,活動期間至指定合作店家消費,即可獲得限量「LINE GO 優惠刮刮卡」,張張有獎,乘車優惠面額由新台幣10元至200元等不同驚喜,限定於臺中市、臺南市、高雄市區域使用。透過 LINE 搜尋「@LINEGOTW」加入 LINE GO 官方帳號並完成註冊,掃描刮刮卡上的 QR Code 即可輕鬆領取優惠券。

LINE GO也指出,未來三年主要成長目標,要做出差異化的市場競爭策略,致力成為最懂用戶的移動夥伴,透過結合社群與科技,打造一站式的智慧交通平台。用戶透過LINE GO單一入口就可驅動多種服務,只要透過LINE就能完成叫車、租車、機場接送、代駕、包車、充電等多元交通需求,一站解決日常移動的大小事。