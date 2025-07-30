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超大攬貨業估川普關稅對台灣不利　要靠台幣加速回貶降低傷害

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲目前貨櫃船運美東線利潤還很好。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

距離8月1日僅剩最後兩天，川普給台灣的對等關稅稅率是多少即將揭曉，在亞洲-美國航線攬貨量名列前十大的超大型攬貨公司負責人表示，他認為稅率至少在20%以上，會高於日本的15%，但是與日本有競爭關係的汽車零件、機械、電機等台灣商品就會失去競爭力，利潤微薄的代工業也將難以生存，要靠台幣加速回貶降低傷害。

他指出，20%以上的關稅，只有像台積電、聯發科等高科技業者承擔的起，但是台灣多數產業是利潤僅約5%的代工業者，承擔不起高稅率，如果相關競爭國家的稅率都與台灣相當，大家都站在相同的起跑點，情況就會好很多。

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由於在美國提出對等關稅之後，新台幣升幅特別大，我國應該可以在對等關稅公布後，就開始讓台幣回貶，以降低對出口商的傷害，但是就怕政府在幣值方面對美國有什麼承諾。

這家企業主對於中國大陸的處境持較樂觀看法，認為中國大陸很多較低階產業都已轉往東南亞國家，留在大陸的以品牌業者為主，例如聯想、海爾等，而品牌業的利潤經常是以倍數計算，不怕高關稅，而川普對中國列出的20%芬太尼關稅，在中國做出一定承諾後，是有可能降低或取消的。

在關稅提高後，下半年美國進口貨量是否會大幅降低，這位企業主指出，美國人口約3.4億，每人平均消費量遠高於多數國家，才會從各國進口那麼多商品，下半年如果美國經濟沒有明顯惡化，沒有把大家變窮，以美國人的消費習慣，還是會有一定的進口量，不用太悲觀。

在運價方面，他認為目前的運價應該不會再下跌了，目前美西線每大箱運價在1700至1900美元之間，美東線在2900至3200美元之間。有船公司出身的攬貨業高階估算，美西線多數船公司成本價在1700至1800美元之間，美東線在2300至2500美元之間，美東線利潤高許多。

關鍵字： 超大攬貨業關稅對台灣不利台幣加速回貶

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