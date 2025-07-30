快訊／鴻海取得東元1成股權有望爭派董事　巫俊毅：業務合作優先

▲鴻海，東元重大訊息說明會。（圖／記者周宸亘攝）

記者高兆麟／台北報導

東元（1504）與鴻海（2317）今日宣布將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，有別於市場預期的電動車合作，雙方今日宣布將合作為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品及機電工程服務，至於未來是否有可能深化電動車合作，鴻海發言人巫俊毅則表示，這次換股合作先從業務合作開始，且雙方在MIH本來就有合作，基礎也很好，未來雙方將組策進小組來探討，但目前會先以業務互利來開始進行合作。

巫俊毅表示，這一次的換股，雙方會先從業務合作開始，鴻海跟東元在MIH有合作，且基礎很好，現在會為先放在AI PC發展，雙方長官會組成策進小組進行探討，目前會先以業務互利開始，至於持股增加後，董事席次及成員會不會有變化，這部分會會看合適時機，雙方會進行考量跟調整。

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巫俊毅也指出，目前整個AI市場來看，需求非常暢旺，各個廠商也都在調整和優化良率，出貨速度也在加快，但因為各個地區的環境跟做法不太一樣，導致目前資料中心建置沒辦法標準化跟模組化，雙方現在想推的就是盡可能在標準化和模組化，甚至能再延伸一點點，看能不能從單機櫃變多機櫃，讓客人節省很多努力。東元是前三大CSP建置夥伴，建制時機也達到700MW，希望把這個能力做到標準化及模組化，這可以加快客戶速度，客戶如果需要客製化，兩家公司也都有能力，可以提供選擇讓客人快速進入市場。

針對媒體關心鴻海過去都已併購方式來進行合作，這次罕見以換股來合作，背後考量為何，巫俊毅則表示，鴻海現在的文化叫做分享、合作、共榮，希望能跟志同道合夥伴分享市場，這是近幾年轉變，換股這是衡量過很多作法後，最後決定換股市最快也最能掌握的方法，預期第四季就可以完成，就可以加快合作。

東元發言人簡世雄也表示，換股對東元來說雖然是股本膨脹，對現有股東有股權稀釋，但合作後對雙方都會有加分，對原始股東來說，都會是積極轉型跨進國際的跳版，這對原始股東都是有好處，一開始當然是從業務合作，之後會看合作進度進行調整。

至於合作契機，巫俊毅則說，這是情投意合、水到渠成，從很多既有合作開始的，這是一個很自然而然產生的合作案。未來策進小組會由雙方董事長領導，也會有相對應的事業主管加入，希望效益越早推動越好。