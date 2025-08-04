空勤總隊為空巴AS365直升機隊進行現代化升級　提升搜救能量

▲空勤總隊為AS365直升機隊進行現代化升級。（圖／空巴提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣內政部空勤總隊已與空中巴士直升機公司簽訂一份重要合約，為AS365機隊進行現代化，目標是提升性能與確保符合最新安全標準。這份機隊現代化合約包括將空勤總隊四架現有直升機升級至最新AS365N3+標準。另外，空中巴士直升機公司將提供五架完成升級的非全新AS365直升機，建立一致的AS365N3+機隊。升級內容包括安裝搭配夜視鏡的數位化儀表、擁有搜救模式的最新式自動駕駛儀、以及升級無線電與通訊系統。

完成升級的直升機將從2028年起陸續交機，升級計畫將於2030年底完成。這次升級計畫將全機隊提升至最新的AS365N3+規格，為海上救援、救災、偵察、以及醫療後送等重要任務提供更佳性能與效能。這次現代化將優化機隊營運效益，同時將機隊配備一致化，提升執行任務效率。

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自1990年引進以來，空勤總隊AS365直升機隊用於搜救、救災、緊急醫療後送、運輸、偵監等任務。該機隊現已累積七萬飛行小時，在台灣各地執行超過三萬七千次救援任務。過去三十多年間，這些直升機直接救援超過兩千人生命，突顯空勤總隊在台灣緊急應變與救援任務中的關鍵角色。

空勤總隊總隊長井延淵表示：「在空勤總隊救援任務中，AS365直升機已證明其關鍵角色，讓我們迅速有效地因應緊急狀況。此次適時執行現代化，讓機隊符合國際安全標準，將確保空勤總隊執行救援任務的能力，以最優秀裝備與效能為社會大眾服務。」

空中巴士直升機公司亞太區總經理Vincent Dubrule表示：「AS365機隊一直是空勤總隊運作的要角。這項再投資計畫展現空中巴士提供實用的客製化方案，精確達成任務需求。升級至AS365N3+標準之後，空勤總隊的一致規格機隊將提升任務執行能力、可靠性、以及安全性，同時在未來多年內帶來任務成功。」

完成現代化的機隊將受益於空中巴士的機隊妥善計畫。這項計畫為空勤總隊提供廣泛的機隊管理服務與支援。空中巴士將負責監督機隊維修，以及管理端對端後勤。