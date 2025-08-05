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快訊／台股收盤大漲281.65點　台積電漲15元至1150

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲281.65點，以23660.59點作收，漲幅1.2％，成交量3678.44億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲119.46點開出，指數開高走高，盤中最高達23671.84點，最低23498.4點，終場收在23660.59點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲4.5元至184.5元；聯發科（2454）上漲10元至1340元；廣達（2382）上漲7元來到288元；長榮（2603）下跌0.5元至196元。

今天漲幅前5名個股為閎暉（3311）上漲3.7元，漲幅9.97％；長榮航太（2645）上漲13元，漲幅9.96％；惠特（6706）上漲6.6元，漲幅9.95％；東華（1418）上漲2.15元，漲幅9.95％；華晶科（3059）上漲4.1元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為科妍（1786）下跌11元，跌幅9.61％；毛寶（1732）下跌1.65元，跌幅5.31％；晟鈦（3229）下跌0.85元，跌幅4.93％；銘旺科（2429）下跌3.7元，跌幅4.19％；今皓（3011）下跌0.65元，跌幅4.02％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
閎暉（3311）40.8▲3.7▲9.97％
長榮航太（2645）143.5▲13.0▲9.96％
惠特（6706）72.9▲6.6▲9.95％
東華（1418）23.75▲2.15▲9.95％
華晶科（3059）45.35▲4.1▲9.94％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
科妍（1786）103.5▼11.0▼9.61％
毛寶（1732）29.4▼1.65▼5.31％
晟鈦（3229）16.4▼0.85▼4.93％
銘旺科（2429）84.7▼3.7▼4.19％
今皓（3011）15.5▼0.65▼4.02％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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