快訊／台股收盤大漲281.65點　台積電漲15元至1150

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲281.65點，以23660.59點作收，漲幅1.2％，成交量3678.44億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲119.46點開出，指數開高走高，盤中最高達23671.84點，最低23498.4點，終場收在23660.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲4.5元至184.5元；聯發科（2454）上漲10元至1340元；廣達（2382）上漲7元來到288元；長榮（2603）下跌0.5元至196元。
今天漲幅前5名個股為閎暉（3311）上漲3.7元，漲幅9.97％；長榮航太（2645）上漲13元，漲幅9.96％；惠特（6706）上漲6.6元，漲幅9.95％；東華（1418）上漲2.15元，漲幅9.95％；華晶科（3059）上漲4.1元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為科妍（1786）下跌11元，跌幅9.61％；毛寶（1732）下跌1.65元，跌幅5.31％；晟鈦（3229）下跌0.85元，跌幅4.93％；銘旺科（2429）下跌3.7元，跌幅4.19％；今皓（3011）下跌0.65元，跌幅4.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|閎暉（3311）
|40.8
|▲3.7
|▲9.97％
|長榮航太（2645）
|143.5
|▲13.0
|▲9.96％
|惠特（6706）
|72.9
|▲6.6
|▲9.95％
|東華（1418）
|23.75
|▲2.15
|▲9.95％
|華晶科（3059）
|45.35
|▲4.1
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|科妍（1786）
|103.5
|▼11.0
|▼9.61％
|毛寶（1732）
|29.4
|▼1.65
|▼5.31％
|晟鈦（3229）
|16.4
|▼0.85
|▼4.93％
|銘旺科（2429）
|84.7
|▼3.7
|▼4.19％
|今皓（3011）
|15.5
|▼0.65
|▼4.02％
資料來源：證交所
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