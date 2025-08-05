快訊／台股收盤大漲281.65點　台積電漲15元至1150

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲281.65點，以23660.59點作收，漲幅1.2％，成交量3678.44億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲119.46點開出，指數開高走高，盤中最高達23671.84點，最低23498.4點，終場收在23660.59點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1150元，漲幅1.32％；鴻海（2317）上漲4.5元至184.5元；聯發科（2454）上漲10元至1340元；廣達（2382）上漲7元來到288元；長榮（2603）下跌0.5元至196元。

今天漲幅前5名個股為閎暉（3311）上漲3.7元，漲幅9.97％；長榮航太（2645）上漲13元，漲幅9.96％；惠特（6706）上漲6.6元，漲幅9.95％；東華（1418）上漲2.15元，漲幅9.95％；華晶科（3059）上漲4.1元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為科妍（1786）下跌11元，跌幅9.61％；毛寶（1732）下跌1.65元，跌幅5.31％；晟鈦（3229）下跌0.85元，跌幅4.93％；銘旺科（2429）下跌3.7元，跌幅4.19％；今皓（3011）下跌0.65元，跌幅4.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 閎暉（3311） 40.8 ▲3.7 ▲9.97％ 長榮航太（2645） 143.5 ▲13.0 ▲9.96％ 惠特（6706） 72.9 ▲6.6 ▲9.95％ 東華（1418） 23.75 ▲2.15 ▲9.95％ 華晶科（3059） 45.35 ▲4.1 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 科妍（1786） 103.5 ▼11.0 ▼9.61％ 毛寶（1732） 29.4 ▼1.65 ▼5.31％ 晟鈦（3229） 16.4 ▼0.85 ▼4.93％ 銘旺科（2429） 84.7 ▼3.7 ▼4.19％ 今皓（3011） 15.5 ▼0.65 ▼4.02％

資料來源：證交所