00768B配10%超車非投債引配售控管！8/18最後買進日！

財經中心／綜合報導

8月債券ETF除息秀熱鬧登場，首度配息就震撼市場的復華20年美債（00768B）一舉成為市場焦點。首季配息每單位高達1.24元，年化配息率達9.9%，不僅刷新美債ETF紀錄，更罕見超越多檔非投資等級債ETF，成為本月最受矚目的除息新星。

相較同月即將除息的熱門非投等債ETF，如群益優選非投等債（00953B）年化配息率7.9%、凱基美國非投等債（00945B）7.1%、富邦全球非投等債（00741B）6.8%，皆不敵00768B的9.9%強勢表現。這也顛覆市場對美債ETF「收益穩但低」的刻板印象，使00768B在除息前夕吸引投資人搶先卡位，成交量與申購單位同步放大。

法人分析，00768B此次配息爆發的關鍵，在於轉為季配息前，連續六年採不配息政策，帳上累積豐厚債息收入，轉為配息機制後，配息本錢雄厚，加上近期市場對聯準會降息預期升溫，帶動長天期美債價格走揚，資金湧入布局，進一步推升00768B的人氣與表現。

隨著債市迎來反彈契機，市場資金重新檢視收益與風險的平衡，00768B憑藉國債等級的安全性，兼具非投等債ETF高配息的優勢，在本月債券ETF除息潮中脫穎而出，成為穩健與高息兼備的市場新寵。