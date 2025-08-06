台積機密外洩　研發人員曝內幕「不太擔心」：參考後更做不出來

▲台積電驚爆內鬼洩密案，牽動國安問題。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，第一時間將他們解職，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見。對此，一名研發人員表示，並沒有很擔心這件事情，半導體製程涉及環節相當繁複，每一家晶圓廠的設備、原物料、配方都不一樣，即便日方真的參考台積電的技術資料，「反而有可能更做不出來」。

一名網友以PTT發文，身為研發人員的他，並不擔心機密外洩一事，「因為製程技術牽扯的事情太多太複雜」，每一家晶圓廠的機台、原物料、配方皆有細微差異，日方若真的參考資料，可能更做不出來，「真的要是這麼簡單，中國、韓國早就玩死你台灣了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，晶圓製程技術開發是一條漫長的實驗路，「重點還是你只能走自己的路」；他透露自己聽到的台積電研發內情，台積電在開發過程中，通常會同時進行多條研發路線，每組工程師各自嘗試不同方法，「每一組其實都不知道自己在做什麼。」

最後能夠成功的方案，甚至可能是組合式的搭配，「只有收線的人才知道」，因此，被偷拍外流的資料很有可能只是失敗的結果，原PO認為，「與其擔心偷拍照片，不如擔心政府同意整套搬出去，可能還比較危險。」

最後，原PO直言「涉嫌參與的台積員工也是很蠢」，公司內部的信任與工作氣氛，恐怕又會再度陷入緊張，過著像監獄一樣的生活，供應商地位也會更雪上加霜。

▲日商東京威力科創在竹科也有辦公室。（圖／記者高兆麟攝）

儘管台積電並未對外說明外洩技術的具體內容，日本媒體《日經亞洲》則直指，台積電解雇多名涉案員工，他們非法獲取最機密的「2奈米」晶片開發與量產技術資料，高檢署陸續在7月25日至28日間傳喚、拘提陳姓、吳姓男子3人及搜索住處，訊後認為3人涉嫌違反《國家安全法》，向智慧財產及商業法院聲請3人羈押禁見獲准。

事實上，2奈米製程為目前全球半導體中最高階技術，台積電規劃在2025年量產，而南韓三星、美國英特爾和日本Rapidus都還在積極研發。外傳這次2奈米機密外洩，就是流向陳男所任職的TEL，該公司在竹科園區設有辦公室，不僅是台積電長年合作的重要供應商之一，也曾數度被台積電表揚為優良供應商，是全球第四大半導體設備商，同時也是日本Rapidus的股東。