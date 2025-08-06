捷迅總座看關稅「短期實質影響不大」　聚焦232調查結果

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者高兆麟攝）



記者高兆麟／台北報導

捷迅（2643）今日舉行媒體餐敘，總經理孫鋼銀針對近日市況表示，他認為短期內實質影響其實沒那麼大，232調查結果可能會有影響，但要看日韓狀況才能判斷，至於下半年海空運市場，主要還是要看關稅狀況，不過他還是相對樂觀認為由於市場看好AI產業，下半年還是可以不錯的。

孫鋼銀說，美國對台灣的20%關稅，目前是在從7日開始生效，所以對台灣來說，目前很多廠商都在今天最後一天要全部趕出去，目前在台灣的新聞看起來很嚴重，影響很大，但他認為短期內實質的影響沒有那麼那麼的大，未來還要再觀察。

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孫鋼銀也說，因為這一次的川普對亞洲國家的關稅基本上是差不多，東南亞到台灣，大致上就是19、20%，甚至更高，那只有韓國跟日本直接競爭的產業沒有那麼多，但是資訊跟半導體又被排除在這個對等關稅之外，所以影響的範圍沒有到現在媒體講的那麼誇張。

不過孫鋼銀也說，確實對台灣的一部分的產業，他的勞工、勞工就業人口相對是比較多的，是會有一些影響，但他認為這半個月、一個月內看不出有什麼明顯的影響，但是未來的情況恐怕就很難說，這要看美國後續的通膨狀況，對美國的這個民生影響到他的承受度，所以還是要觀察。

孫鋼銀認為，台灣目前是擔心過頭了，是當亞洲都一樣的時候，其實大家碰到的情況都一樣，那應該應該還是可以樂觀一點，不需要太過悲觀，因為畢竟大家都成本都一樣。

至於目前有哪些類別產品受到影響，孫鋼銀說，只要不屬於伺服器或者資通訊，或者是半導體的產品，其他通通受影響，通通有這20%的關稅。

面對之後可能公布的232調查，孫鋼銀則坦言，那個對台灣恐怕的影響就很大，因為畢竟半導體是台灣主要是高單價的這個產業，所以如果一但232這個調查完畢，然後高額關稅的話，那時候對台灣確實有影響，但還是要再看日本、韓國，特別是韓國，他232上面的關稅是多少，如果韓國沒有232，台灣有的話，那那個影響就非常嚴重，如果韓國也一樣，他覺得就也沒有那麼嚴重，當然影響還是有，一定會有影響。

至於下半年的海空運的狀況，孫鋼銀則說，其實現在很難評估，因為美國的政策一下子加一下子減，然後可能又延長90天，因為照目前來是說，這個20％關稅還是在談，那會不會過一個月突然說又降下來也說不定，那這一部分，下半年的情況還是要看，但是以台灣主要偏向在資訊、資通，所以感覺要看未來AI相關產業的走勢，那目前還是看好AI產業，所以感覺下半年的市場還是可以不錯的。